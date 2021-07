‚Půjčka na barák, který už není.‘ Iveta z Mikulčic přišla při tornádu o domov, exekuce zůstala

Tornádo jí zdevastovalo dům, zničilo dvě auta, ze dne na den přišla o většinu svých věcí. Iveta Hlaváčová z jihomoravských Mikulčic je navíc v exekuci. Proto jí podle České asociace povinných hrozí, že by mohla přijít o peníze třeba ze sbírek. Takových rodin je víc - situaci by měli v úterý na jihu Moravy řešit starostové i s hejtmanem. Mikulčice (Hodonínsko) 8:04 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo, kde stál dům Ivety Hlaváčové. | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Iveta Hlaváčová bydlela v Mikulčicích v domě s číslem popisným 371. Místo „chalupky“, jak ona sama říká, je už teď jenom holá pláň. Zničený dům musela těžká technika srovnat se zemí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Marie Veselé z Mikulčic

„Můj si vzal půjčku na barák, který není. Musíme to splácet. Já jsem v bankrotu, musím splácet. Takto, jak je to nastavené, to není žádná pomoc. To je ještě šlápnutí na krk, jak se říká,“ popisuje pro Radiožurnál svou životní situaci Hlaváčová.

S přítelem zatím bydlí u příbuzných a v Mikulčicích před kulturním domem i se svou maminkou řeší, co bude dál.

„Jsem invalidní důchodce po těžkém úraze. Když mi strhnou z důchodu sedm tisíc, pak z výplaty, ještě pracuju, tak mi zase berou. Nebýt toho přítele, co mě živí, tak bych nevyžila vůbec. Natož ještě postavit nový dům. Takže to bude potřeba jó peněz,“ říká Hlaváčová.

Iveta Hlaváčová sice přišla o velkou část svého majetku, spolu se svým přítelem a maminkou se ale shodují, že nejdůležitější je, že tornádo přežili.

Exekutorská komora už slíbila, že vůči dlužníkům ze zasažených obcí bude postupovat mírněji. Lidé v exekucích by neměli přijít ani o státní půjčky, dotace a peníze z pojistek. Ty totiž exekutoři podle ministerstva spravedlnosti nesmí zabavit. Podle České asociace povinných je v oblasti zasažené tornádem až 300 rodin v exekuci.

Iveta Hlaváčová (vlevo) přišla kvůli tornádu v Mikulčicích o dům. | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas