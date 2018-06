Hrozili střelbou a chtěli zapálit dům. Policie obvinila dvojici, která se pokoušela zastavit exekuci

ŽIVĚ: ČSSD chce do vlády s ANO. Sledujte speciál Radiožurnálu s politiky a komentátory

Sociální demokraté půjdou do vlády s hnutím ANO opřené o hlasy komunistů. Co to bude pro ČSSD znamenat? Sledujte speciál Radiožurnálu, kde budou diskutovat vybraní politici a komentátoři.