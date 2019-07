Kolik lidí je u vás v exekuci? Komora požaduje za detailní data desetitisíce, spustila vlastní projekt

Z dat, jež dříve Exekutorská komora poskytovala projektu Mapa exekucí, šlo vyčíst, kolik lidí je v které obci v exekuci, kolik z toho je mužů a žen či jaká je průměrná výše dluhu. Letos je to jinak. Komora spustila vlastní web, kde je zatím jen zlomek údajů. Poskytnutí dat navíc nově podmiňuje zaplacením 60 tisíc korun. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za hnutí ANO) by toho exekutoři měli zveřejnit víc. Praha 7:01 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve chvíli, kdy ukážeme, že ve vaší obci je 30 procent lidí v exekuci, tak v tu chvíli o tom člověk začne přemýšlet trošičku jinak, míní autor Mapy exekucí. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Exekutorská komora ČR (EKČR) publikovala v letech 2017 a 2018 podrobná data o počtech dlužníků v jednotlivých obcích. Právě tyto informace se staly základem projektu Mapa exekucí. A zjištění, že v některých obcích je předlužený každý druhý, vyvolalo pozdvižení.

„Když vám řeknu, že tady byl milion lidí ve exekuci, každý si řekne, že to není tady, že je to někde tam venku za oknem, v nějaké vesnici, v Moravskoslezském kraji. Ve chvíli, kdy ukážeme, že ve vaší obci je 30 procent lidí v exekuci, tak v tu chvíli o tom člověk začne přemýšlet trošičku jinak. Začne se ho to více dotýkat,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz Radek Hábl, jenž při tvorbě Mapy exekucí spolupracoval s neziskovými organizacemi Otevřená společnost a Ekumenická akademie.

Nastartovaná debata přinesla politické výsledky - na oddlužení v současnosti dosáhne více lidí a vláda chystá novelizaci procesních předpisů, díky níž by exekuce na věřitele neměly dopadat tak tvrdě.

Například poplatek a povinnou zálohu na provedení exekuce by měl před jejím začátkem zaplatit věřitel. „A proto bude nucen předem zvážit, zda jsou majetkové poměry povinného takové, aby pohledávka mohla být úspěšně vymožena,“ stojí v předkládací zprávě.

Navíc všechny exekuce jednoho dlužníka by měl vyřizovat jediný exekutor, tudíž by ve výsledku měly klesnout i náklady samotné exekuce.

60 tisíc za data

Detaily o počtu exekucí za loňský rok ale zatím k dispozici nejsou. Exekutorská komora jejich zveřejnění podmiňuje zaplacením 60 tisíc korun za mimořádně rozsáhle vyhledání informací.

„Za rok 2018 požadovala Otevřená společnost více informací v komplexnější podobě a požádala o ně na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k oznámení o výši úhrady,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí komory Lenka Desatová.

To Hábl odmítá. „Data jsme chtěli ve stejné struktuře a objemu jako v roce 2017,“ tvrdí. „Nové vedení exekutorské komory nemá zájem pokračovat v poskytování dat,“ dodává s tím, že exekutoři podle něj „pouze hledají důvody, aby ta data poskytovat nemuseli“. Komora tak prý chce mít interpretaci čísel pod kontrolou.

To nepřímo potvrzuje i prezident exekutorské komory, podle něhož Mapa exekucí interpretovala poskytnutá data špatně.

„Volal nám starosta jedné obce velmi vyděšen, kolik má osob v obcí v exekuci, a nebylo tomu tak,“ tvrdí Vladimír Plášil.

Další chyby v mapě měly vzniknout přiřazením dlužníků do špatných obcí či započítáním exekucí, které se již neprovádí - například kvůli úmrtí dlužníka.

Špička ledovce

„Je potřeba připomenout, že jsou to data exekutorské komory,“ brání se Hábl s tím, že dříve s interpretací databáze pomáhal i zástupce exekutorů. Pokud tedy v mapě chyby byly, jdou prý na vrub nepořádku v exekuční evidenci.

„Chybovost nemůžeme u žádné statistiky vyloučit,“ reagoval šéf komory. Nicméně odmítá, že by komora měla být za případné nepřesnosti paušálně odpovědná. Každý případ je prý nutné řešit jednotlivě.

Podle Hábla je ale debata o chybách nafouknutá, protože to „jsou jednotky případů, které neovlivňují celková čísla“. Databáze navíc neobsahuje exekuce vedené obcemi nebo orgány státu, které si dlužné částky vymáhají sami. Mapa exekucí tak ve skutečnosti ukazuje jen část problému.

Benešové to nestačí

V rámci snahy o interpretaci statistik exekutorská komora začátkem měsíce spustila vlastní projekt.

Pojmenovala ho Otevřená data o exekucích a na web umístila základní údaje, jako jsou počet lidí v exekuci, průměrná výše dluhu, statistiky za kraje, nebo údaje o exekucích dětí a seniorů. To vše v dokumentech ve formátu PDF.

„Žádná z dnes publikovaných dat EKČR nelze považovat z pohledu zákona za otevřená, ačkoli jsou tak označována. Na tento rozpor jsme už Exekutorskou komoru ČR upozornili,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra, jež má problematiku otevřených dat v gesci.

Komora je podle něj povinna dodržovat příslušnou terminologii, a to i v případě, že informace zveřejňuje dobrovolně sama.

K publikovaným statistikám se staví rezervovaně i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Současnou aktivitu Exekutorské komory zveřejňovat některá data, vítám. Velmi významně by ale pomohlo, kdyby EK přistoupila ke zveřejňování dat v širším rozsahu. Budeme s nimi o tom ještě jednat,“ napsala Radiožurnálu v SMS.

Šéf exekutorů se brání, že zatím šlo „první krok, první výkop“, a že portál se statistikami hodlají exekutoři rozšiřovat, přičemž další kroky budou konzultovat jak s ministrem spravedlnosti, tak i s ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Přes opakované dotazy ale neupřesnil, kdy a v jaké podobě se podrobnější informace dostanou na veřejnost. „Zda to budou čísla na obce, to si netroufám říci,“ uzavřel.