Ministerstvo chce do září zkontrolovat 133 tisíc exekucí. ‚Není možné to stihnout,‘ tvrdí soudy

Soudy dostaly od ministerstva spravedlnosti letní domácí úkol. Do září by měly prověřit 133 tisíc exekucí, které mohou být vedené neoprávněné kvůli neplatným rozhodčím doložkám. Soudy to považují za nereálné. Trvalo by to rok, a to jen v případě, kdyby na to měli dostatek lidí. Ve věci se angažuje i premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého by měly soudy neplatné exekuce automaticky zastavovat. Praha 7:12 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Například Městský soud v Brně vyčlenil pět asistentů a vyšších úředníků, kteří od poloviny května procházejí exekuční případy z posledních několika let. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo spravedlnosti z rejstříku vytáhlo všech 133 tisíc běžících exekucí zahájených na základě rozhodčího nálezu a v červnu tabulku poslalo soudům. Podle mluvčího resortu Vladimíra Řepky jim tím ulehčilo práci.

Kolik lidí je u vás v exekuci? Komora požaduje za detailní data desetitisíce, spustila vlastní projekt Číst článek

„Soudy tak nemusí hledat jehlu v kupce sena. Připomínáme, že každý okresní soud disponuje místem jednoho vyššího soudního úředníka, který je vyčleněn na výkon dohledu nad soudními exekutory, a věříme, že pro soudy nebude do září problém podezřelé exekuce prověřit,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Soudy mohou do databáze nahlížet samy. Na podzim se na ně ministerstvo znovu obrátí, aby zjistilo, jak pokročily v zastavování exekucí. Jde ale pouze o výzvu, nařídit vláda to soudům nemůže.

Paralyzované soudy?

Podle Soudcovské unie na ni ale soudy nepřistoupí, alespoň ne plošně. To by totiž na několik let paralyzovalo exekuční soudy.

„V každé té věci musí soudce učinit několik úkonů, přímo soudce, nikoliv vyšší soudní úředník. To není mechanické rozhodování. A není jistě možné to stihnout do lhůty, kterou ministerstvo předběžně stanovilo,“ popisuje prezidentka unie Daniela Zemanová.

Lidé s dluhy z dětství mají šanci na mírnější oddlužení. Poslanci novelu schválili už v prvním čtení Číst článek

Zemanová dodává, že soudy budou prověřovat doložky u případů, které se k nim dostanou.

Například podle předsedy Krajského soudu v Brně Milana Bořka by se plošná kontrola dala stihnout za rok, pokud by na to měly soudy personální kapacity, které jim ovšem schází. Ministerstvo navíc plánuje od příštího roku snížit počty soudních zaměstnanců o tři procenta.

Městský soud v Brně vyčlenil pět asistentů a vyšších úředníků, kteří od poloviny května procházejí exekuční případy z posledních několika let. Výsledky této kontroly by měly být koncem měsíce. Nejvyšší soud už dřív konstatoval, že soudy by měly protiprávní exekuce zastavovat i v případě, že jim to nikdo nenavrhne.

Tisíce neoprávněných exekucí

Už zmíněný předseda Krajského soudu v Brně Milan Bořek odhaduje, že půjde o desítky tisíc neoprávněných exekucí.

Vláda vzdala slibovaný boj s lichvou. Zastropování nákladů na úvěry ani účinnější postihy nebudou Číst článek

Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu, si myslí, že číslo bude vyšší. Odhaduje až 90 % ze všech případů.

„Jsou i exekuce, které byly nařízeny na základě nějakého rozhodčího nálezu, ale ta neplatnost tam může být, že ta úvěrová smlouva obsahovala protiprávní úroky, pokuty, rozhodce byl ekonomicky závislý a podobně,“ upozorňuje.

V minulosti rozhodčí doložky ve velkém využívaly některé úvěrové společnosti. Při nesplácení si pak vybraly arbitra, který rozhodl v jejich prospěch a přiznal firmě vysoké pokuty a úroky. Za neplatnou tuto praxi označil Nejvyšší soud už v roce 2011. A to v případě, že doložky neobsahovaly jasný a transparentní výběr konkrétního arbitra. Od té doby se praxe stále upřesňuje.

Odhalit nezákonnou exekuci pomáhá zdarma aplikace Doložkomat, kterou vytvořila organizace Člověk v tísni. Informace o exekucích a jejich zastavování je možné najít taky na stránkách exekuce.justice.cz, které loni spustilo ministerstvo spravedlnosti.