Až o šest tisíc korun více. Ministerstvo spravedlnosti chce navýšit nezabavitelnou část platu

Lidem v exekuci by mohlo zůstat z výdělku až o šest tisíc korun měsíčně víc než teď. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje navýšit takzvanou nezabavitelnou částku. Příslušné vládní nařízení před pár dny poslalo do připomínkového řízení. Opatření by mělo motivovat lidi k lepším výdělkům a k odchodu z šedé ekonomiky. Víc peněz by měli získat i věřitelé, zjistil Radiožurnál. Praha 6:15 14. prosince 2018

Změna by pomohla například Filipovi z Prahy, který se zadlužil hlavně půjčkami na bydlení. V současnosti je v osobním bankrotu a se dvěma vyživovanými osobami v domácnosti mu po srážkách z platu zbyde dvanáct tisíc korun.

„Kdybych neměl rodinu a maminku, která mě finančně pomáhala, tak bych to nedal,“ řekl Radiožurnálu Filip.

Nově by se Filipovi mohl zvýšit příjem až o 3113 korun. V případě lidí v exekuci by to bylo dokonce až 6226 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení, které připravilo ministerstvo spravedlnosti. Strop, nad který dlužník přichází o všechny příjmy, by se totiž zvýšil z 15 563 na 24 901 korun. „Stávající hranice je s ohledem na ceny a příjmy nízká a dlužníky vytlačuje do šedé ekonomiky,“ vysvětlil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO.

„To nařízení v zásadě vychází z toho, že čím vyšší bude příjem toho povinného, toho dlužníka, tím větší částka mu bude moci zůstat. To znamená, jde o to, aby ten dlužník byl motivován vydělávat více, nebýt u minimální mzdy, protože nakonec z toho budou těžit všichni,“ uvedl Kněžínek.

Insolvenční novela

Dlužníkům podle ministra zbyde víc v peněžence a víc získají taky věřitelé. V praxi by nařízení mohlo začít platit na jaře společně s insolvenční novelou, která má oddlužení otevřít širšímu okruhu lidí. Příští týden ji bude projednávat Senát.

Navýšení nezabavitelné částky by uvítala i Česká asociace věřitelů, pokud se to ovšem odrazí na vyšších splátkách pro věřitele, vysvětluje prezident asociace Pavel Staněk.

„V případě dlužníků, kteří již nyní poctivě přiznávají veškeré své příjmy a poctivě se snaží splácet své dluhy, zřejmě změna skutečně může vést k motivaci své příjmy navýšit,“ uvádí Staněk. Zároveň je ale také kritický: „Obávám se ale, že tato změna nepřinese kýžené ovoce u dlužníků, kteří působí v šedé ekonomice a žádné legální příjmy nevykazují.“

Chybí progrese

Jak už dřív upozornil server iROZHLAS.cz, například lidem na sociálních dávkách se v současnosti zejména kvůli příliš nízké nezabavitelné částce nevyplatí pracovat. Navýšení vítají organizace Poradna při finanční tísni nebo Člověk v tísni. V návrhu jim ale chybí systém postupného navyšování podle příjmu.

„Nezavádí progresi, ale jenom trošičku zvyšuje ten strop. Myslím si, že by bylo jednoznačně lepší strop vůbec zrušit a nastavit prostě poměrnou částku bez ohledu na to, kolik si člověk vydělá,“ řekl Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Nezabavitelná částka pro jednotlivce se teď pohybuje od přibližně 6 200 do 12 500 korun. Záleží na výši příjmu, a jestli člověk platí přednostní pohledávky, například alimenty na děti. Do nezabavitelné částky by se mohlo promítnout i navýšení životního minima, které plánuje ministerstvo práce. I z něj se totiž částka počítá.