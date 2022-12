Z 35 tisíc půlmilionová exekuce. Soud mluví o chování hraničícím s lichvou, peníze nařídil vrátit

670 tisíc. Zhruba tolik lidí je v Česku zasaženo exekucí. Donedávna to byl i případ paní Mariyi, která se dostala do problému kvůli půjčce na uhrazení léčby a pohledávek svého otce. 35 tisíc korun vedlo vinou úroků a pokut z prodlení téměř k půlmilionovému dluhu. Případ ale pro paní Mariyu nakonec dopadl dobře. Exekuci se jí povedlo nejen zastavit, ale s pomocí advokáta získala před Vánoci i většinu exekucí vymožených peněz zpět. Doporučujeme Praha 12:51 24. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osobním bankrotem ročně projde 20-25 tisíc lidí, říká expert na dluhovou problematiku | Zdroj: Profimedia

„Nastala situace, že vážně onemocněl můj otec a musela jsem ho živit. Vznikly nám tak v rodině nečekané náklady, změnila se nám finanční situace. Proto jsme si museli vzít výpomoc na bydlení, léčbu pro otce,“ popisuje paní Mariya, jak se před lety dostala do problémů s dluhy.

V Česku žije patnáct let, přistěhovala se do republiky z Kazachstánu. Jak sama říká, před nemocí jejího otce finanční problémy její rodina neměla. „Pracuji jako vedoucí velkoobchodního oddělení. Mám poměrně slušný plat. I přesto jsem náklady, které se na rodinu najednou valily, nebyla schopná zvládat,“ doplňuje pro iROZHLAS.cz.

Co problémy způsobilo? „Otec neměl nic našetřeno, tím to vlastně vzniklo. Své výdělky vkládal do hypotéky na byt. Když pak najednou zkolaboval, přešly ty obrovské náklady na nás. Dělali jsme všechno proto, abychom ho udrželi naživu. Možná to zní, že se vymlouvám, ale opravdu to tak bylo. Snažili jsme se ho přesunout do dobré nemocnice, zajistit mu potřebnou léčbu, která byla specifická a kterou jsme už pojištěním hrazenou neměli,“ popisuje s tím, že půjčky byly pro rodinu v té době jediným řešením.

„Byla to vážnější nemoc, takže jsme se tou půjčkou zachránili alespoň na nějako dobu,“ vysvětluje proč přistoupila na nebankovní úvěr 32 tisíc korun s více než 90procentním úrokem za rok.

„Abych řekla pravdu, byla to tak vážná situace, že jsme s rodinou, bratrem zoufale sháněli finanční prostředky, kde se dalo,“ doplnila.

Úvěr získala od firmy Profi Credit, na kterou „narazila na internetu“. Zkušenosti s půjčováním peněz podle svých slov do té doby neměla. Smlouva, kterou s firmou podepsala, měla být rozsáhlá, věřila proto manažerovi, který ji s ní procházel.

„Jak to říct laicky... okecával ty podmínky. Takže v tu chvíli jsme byli, ať to řeknu upřímně, finančně negramotní,“ uznává s tím, že rodina potřebovala dát dohromady větší částku, půjčovala si proto na více místech. Všude se jim povedlo půjčku včas splatit, výjimku představovala právě půjčka od Profi Creditu.

‚Jednání, hraničící s lichvou‘

Jak Mariya sama přiznala, splácení pohledávky nepřikládala původně velkou pozornost. Když pak v roce 2015 přišel exekuční příkaz na více než 300 tisíc korun, byla odhodlaná svůj dluh splatit.

„Exekuce přišla rovnou ke mně do práce. Ne domů, ne do datové schránky. Splácení dluhu pak probíhalo tak, že mi strhávali z účtu prakticky celý můj plat. Měla jsem zablokovaný účet. Zůstávalo mi tak minimum peněz, se kterým jsem musela vycházet zhruba rok a půl,“ popisuje, jak splácení dluhu probíhalo.

Když ale přišla najednou další pohledávka na více než 100 tisíc, věděla, že se dluhu nikdy nezbaví. Rozhodla se bránit. „Vyhledala jsem proto advokáta, který mi pomohl exekuci zastavit,“ popisuje s tím, že oslovila advokáta, který se zastavování exekucí dlouhodobě věnuje.

Tomu se skutečně povedlo exekuci v roce 2021 zastavit. Podle usnesení, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, o tom nejprve rozhodl Obvodní soud pro Prahu 9, následně to o půl roku později potvrdil i odvolací Městský soud v Praze. Důvodem byla nejen výše úroků, ale i pokut, které smlouva o úvěru od Profi Creditu obsahovala – ty podle soudu neodpovídají obvyklé míře, jsou proto „v rozporu s dobrými mravy a zásadami proporcionality“.

„Uvedené smluvní pokuty již totiž zjevně slouží spíše k obohacení věřitele než k pouhému posílení jeho postavení a než k motivaci spotřebitele ke včasnému splacení úvěru, a lze je tak označit jako likvidační,“ citoval rozsudek závěry usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9.

Peníze zpět

Paní Mariya se tak zbavila exekuce, jejíž náklady musela uhradit právě firma. Stále ale existovalo téměř 400 tisíc korun, které se už podařilo exekutorovi během exekuce od paní Mariyi získat a kterými už disponovala právě úvěrová firma.

Před Vánoci ale dostala paní Mariya nečekaný dárek. Obvodní soud pro Prahu 1 svým rozsudkem Profi Creditu nařídil, aby jí vymožené peníze – bez úvěru a úroku z prodlení – vrátil.

„V řízení bylo prokázáno, že žalovaná (firma Profi Credit, pozn. red.) se bezdůvodně obohatila o částku 332 463,49 Kč, kterou od exekutora skutečně inkasovala, z níž žalobkyně (paní Mariya, pozn. red.) odečetla jistinu úvěru ve výši 35 000 Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 19 444,61 Kč,“ píše soud v rozsudku s tím, že žalobě „v plném rozsahu vyhověl“.

Opřel se při tom o dřívější rozsudky, které vedly k zastavení exekučního řízení, a které poukazovaly právě na vysoké poplatky, které způsobily, že v exekuci byl vymožen více než desetinásobek toho, co firma paní Mariye půjčila.

„Již tato skutečnost sama o sobě dle názoru soudu představuje flagrantní příklad nemravného jednání, hraničícího s lichvou,“ konstatoval obvodní soud s tím, že proto je smlouva o úvěru „absolutně neplatná“, z čehož vyplývá, že nemůže platit ani následné exekuční řízení.

Část rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, který rozhodl na základě dřívějšího usnesení odvolacího soudu, o vrácení exekucí vymožených peněz paní Mariyi (žalobkyni) | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Pro paní Mariyu to byla podle jejích slov velká úleva. Že by se svých dluhů někdy zbavila, už ani nevěřila.

„Mně šlo hlavně o to, aby už nenabíhaly už další úroky. Protože člověk nevěděl, co dalšího ještě přibude. Už jsme opravdu splatili hodně (soudem zmiňovaný desetinásobek, pozn. red.). Že by se ale podařilo smlouvu zneplatnit úplně, to už jsem vůbec nevěřila. Když mi to zavolal pan advokát, brečela jsem dojetím. To bylo úplně neskutečné,“ popisuje Mariya své pocity.

Tisíce exekucí

Jak vysvětluje pro server iROZHLAS.cz expert na dluhovou problematiku Radek Hábl, do podobné situace, jakou si prošla paní Mariya, se dostávají ročně tisíce lidí.

„Lidé si půjčují u těchto firem pod tlakem jiných úvěrů, používají nové půjčky ke splácení těch starých. Nové úvěry přitom získávají často za mnohem horších podmínek. Případně těmito nebankovními úvěry vykrývají své životní náklady. Často jde třeba o úvěry kvůli nákladům na bydlení a energie, protože když toto člověk nezaplatí hned, tak je pod tlakem, že buď bude vystěhován, nebo odpojen,“ popisuje, proč mají lidé potřebu si půjčovat i relativně malé částky.

Důvodem pro podobné půjčky mohou být i takzvané mimořádné výdaje, na které lidé neumějí reagovat.

„Z výzkumů vyplývá, že pro zhruba 25 procent lidí je mimořádný výdaj ve výši 12 tisíc nepřekročitelnou překážkou. Tedy nemají na to, aby najednou takový výdaj zaplatili. Když se jim třeba rozbije pračka, nebo přijde jiný nenadálý výdaj, tak ti lidé zkrátka nemají kam sáhnout. Nemají rezervy, úspory. I proto si půjčují takto malé částky,“ dodává s tím, že zhruba polovina ze 4,5 milionu exekucí v Česku je na dluhy do 10 tisíc korun.

Firma Profi Credit je přitom podle Hábla v oblasti poskytování podobných půjček jedna z nejrozšířenějších.

„U nás je velké množství společností, které se nebojím nazvat lichvářskými. Které mají velmi nepřátelské obchodní modely, založené na velmi vysokých sankcích. Nebezpečnost Profi Creditu je v tom, že je z pohledu poskytnutých úvěrů, jejich rozsahu, jedna z největších. Skoro jsem neznal klienta, který by u nich neměl úvěr,“ říká s tím, že je s podivem, že se v těchto případech nevyvozuje trestněprávní odpovědnost jako na Západě.

Dozvuky minulosti

Problém s firmami, které poskytují nebankovní úvěry za velmi přísných podmínek, byl podle Hábla zejména v letech před začátkem platnosti zákona o spotřebitelském úvěru, který jejich možnosti výrazně omezil. Úvěrové firmy na poskytování spotřebitelských úvěrů už například nemohou využívat rozhodčí doložku, kterou pak obcházely při zahajování exekuce běžný soud.

„Byla tady velká spousta subjektů, které nabízely podobně brutální podmínky, zejména s ohledem na přísné sankční mechanismy. Když se pak člověk dostal do prodlení třeba jednoho dne, tak mu začaly naskakovat velmi vysoké pokuty a úroky z prodlení. Tak se velmi rychle dostal do situace, že tu půjčku zkrátka nebyl schopný splatit,“ popisuje Hábl s tím, že lidé, kteří si takové úvěry vezmou, často procházejí určitou životní krizí.

„Je prokázáno, že když se člověk dostane do krize, tak se chová z našeho pohledu iracionálně. Protože když máte doma děti a hrozí vám vystěhování na ulici, tak jdete a půjčíte si u první společnosti. A je vám jedno, co v té smlouvě je. Nehledě na to, že jsou ty smlouvy napsány tak, že se v nich stejně nevyznáte,“ dodává s tím, že následně dlužníkům nezbude než zahájit proces oddlužení.

Podobnou situací si prošly podle Hábla statisíce lidí, kteří osobní bankrot skutečně vyhlásili. Pět let tedy dluh spláceli a po této době se z rozhodnutí soudu dluhů zbavili.

Stejné východisko platí pro dlužníky ve stejné situaci i dnes, ročně se takto zahájí podle experta 20 až 25 tisíc osobních bankrotů. Případ paní Mariyi, která si dokonce vymohla vrácení v exekuci ztracených peněz, je podle Hábla spíše šťastnou výjimkou.