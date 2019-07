Lidé s dluhy z dětství mají šanci na mírnější oddlužení. Poslanci novelu schválili už v prvním čtení

Lidé s dluhy z dětství zřejmě dostanou šanci na oddlužení ve zvýhodněném režimu, teď se vztahuje jen na seniory a postižené. Peněžitých závazků by se mohli zbavit za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení. Předpokládá to poslanecká novela insolvenčního zákona, kterou sněmovna ve středu zrychleně schválila už v prvním čtení, a to hlasy všech přítomných. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Praha 11:04 10. 7. 2019 (Aktualizováno: 12:06 10. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exekuce (ilustrační foto) | Foto: Český rozhlas

Předkladatelé novely ve středu vyjádřili přesvědčení, že Senát zákon rychle potvrdí. „Už jsem jednal s předsedy senátních klubů. Věřím, že projde hladce,“ řekl novinářům předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Pouze pokud by se v novele objevila technická chyba, mohli by podle něj senátoři návrh sněmovně vrátit, ale žádné zásadní úpravy návrhu neočekává. Poslanec Patrik Nacher (ANO) vyjádřil přesvědčení, že by zákon mohl být účinný od září.

Úžasná zpráva pro tisíce mladých lidí! Sněmovna v prvním čtení schválila novelu insolvenčního zákona na rychlejší oddlužení

řekla: "Sněmovno, moc děkuji za takovou podporu napříč politickým spektrem. Dnes jsem opravdu na sněmovnu hrdá." pic.twitter.com/U21rlyn39L — ČSSD (@CSSD) July 10, 2019

Novela skupiny poslanců všech devíti sněmovních stran v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD) v podstatě navazuje na novelu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na rodiče nebo na lidi, kteří je mají v péči.

Vláda s navrhovanou změnou občanského zákoníku souhlasila navzdory zápornému postoji ministerstva školství i spravedlnosti. Sněmovna ji už podpořila v úvodním kole, nyní je ve výboru.

Ve středu schválená předloha předpokládá zvýhodněný režim oddlužení pro ty, jimž aspoň dvě třetiny dluhů vznikly ještě před dovršením 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Kabinet novelu podpořil, ale s připomínkami. Poukázal například na problémy s dokládáním zákonné podmínky u závazků vzniklých do 21 let věku dlužníka a také na to, že předloha by se vztahovala jen na lidi, kteří dluh restrukturalizovali do tří let po dosažení dospělosti jen jednou. Vládní legislativci se také pozastavili nad navrhovanou zpětnou platností návrhu. Vláda doporučila nedostatky odstranit.

Návrhy reagují na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a zdravotně postižené lidi přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od července. Díky novele by měl na možnost osobního bankrotu dosáhnout širší okruh lidí v dluhové pasti než dříve. Přestala platit vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Nyní jsou dvě varianty oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci musejí věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Celková nejnižší suma i s odměnou činí zhruba 2000 korun měsíčně.