Deset a více exekucí už má skoro 160 tisíc lidí. Podle Člověka v tísni se tím prohlubuje dluhová past

Problém dluhové pasti se prohlubuje, upozorňuje na to organizace Člověk v tísni. Vyplývá to podle ní ze statistik Exekutorské komory. Ta uvedla, že se loni snížil počet lidí v exekuci o 41 tisíc na 821 tisíc. Zároveň se ale zvýšil průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka z 5,3 na 5,7. Deset a více exekucí už má skoro 160 tisíc lidí. Praha 7:45 28. května 2019

„Strukturálně se ten problém zhoršil, byť se možná dotýká menšího množství lidí. Jestli nám narůstá už tak vysoký počet lidí s mnohačetnými exekucemi, tak moc jiná cesta než insolvence není,“ řekl Radiožurnálu vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle.

Jiná je ovšem nyní podle Hůleho situace dlužníků s jen jednou exekucí. „Naopak to, že máte jednu exekuci, tak se jí rychleji zbavíte. To si myslím, že je přirozený důsledek toho, že se společnosti daří líp, že lidé více vydělávají,“ doplnil.

Zkreslená data?

Vícečetné exekuce jsou problém i podle Exekutorské komory. S tím, že by se situace dlužníků, kteří je mají, zhoršila, ale prezident komory Vladimír Plášil nesouhlasí. Jde podle něj jen o způsob interpretace čísel. Část exekucí, které se neprovádějí třeba z důvodu insolvence nebo úmrtí dlužníka, se totiž do statistik taky započítává.

„Dokud nejsou vyřešeny, tak ty exekuce nám v evidenci, lidově řečeno, visí a tím dochází ke zkreslení. Fakticky jde o exekuční řízení, která nejde vykonávat a provádět. Abychom řekli, že je to celospolečenský problém, s tím bych si dovolil nesouhlasit,“ uvedl Plášil.

Do oddlužení bude moct od soboty vstoupit víc lidí. Přestane platit současná podmínka, podle které musí být dlužník schopný uhradit během pěti let alespoň 30 procent svých závazků. Od 1. června by mělo lidem v exekuci i v osobním bankrotu zůstat taky víc peněz v peněžence. Zvyšuje se totiž hranice, nad kterou se dlužníkům sráží peníze z výplaty bez omezení.