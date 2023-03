Exekuce nejsou o finanční negramotnosti. Dnes by se většina dlužníků do problémů nedostala, věří expert

V Česku je v exekuci na 700 tisíc lidí, tři čtvrtiny z nich jich mají víc a polovina je v dluzích déle než 10 let. „Je to proto, že první exekuce často spustí kolotoč dalších dluhů,“ upozorňuje Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení, který nově stojí za seriálem České televize V exekuci. „Jeden z mýtů je, že se do exekuce dostávají lidé kvůli nízké finanční gramotnosti. To je ale velmi alibistické,“ říká. Praha 22:19 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení, nově stojí za seriálem České televize V exekuci | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

„Dlouho se mluvilo o tom, že do exekucí se dostávají lidé proto, že si půjčují na dovolenou a na vánoční dárky. Ale to je alibistické, protože u nás byl špatně celý systém. Spousta lidí je finančně gramotných, ale když máte důchod 10 tisíc korun a náklady 12 tisíc, tak se z toho nevymotáte,“ tvrdí Radek Hábl v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Radek Hábl, zakladatel a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. Moderuje sestra Angelika

Za poslední roky se podařilo pravidla exekucí změnit. „Velká část lidí, kteří jsou dnes v exekuci, tak se tam dostala za podmínek, které dnes už nejsou možné,“ zdůrazňuje expert a vyjmenovává:

„Už nemáme rozhodčí řízení a rozhodčí doložky, tedy že místo soudce rozhodoval smluvní rozhodce. Tohle bylo odstraněno v roce 2016. Také už máme regulované nebankovní společnosti, které vymáhaly vysoké sankce. Také jsme měli vysoké advokátní tarify, které způsobovaly, že z poměrně malého stokorunového dluhu se vymáhání vyšplhalo až na 20 tisíc korun.“

Sociolog Prokop: Dluhy nelze jen tak odpustit, řešením je přístupnější oddlužení Číst článek

Přesto statisíce lidí uvízly v dluhové pasti a nemají moc šancí se z ní dostat.

„Pořád tu zůstává takzvaný byznys s exekucemi. Exekutoři jsou podnikatelé a soutěží mezi sebou, to znamená, že ten, kdo je drsnější a z dlužníka dokáže vyždímat více, na trhu vyhrává. Exekutora by ale měl přidělovat nezávislý soud, tím by se odstřihla vazba mezi věřitelem a vymahatelem,“ navrhuje Hábl.

Oddlužení by pomohlo všem

Radek Hábl odlišuje dluh a předlužení. „Zadlužení ještě není nezdravé. Každý z nás je nějak zadlužený, já mám třeba hypotéku. A není to nic, proti čemu bychom měli bojovat. Škodlivé je ale předlužení. To znamená, že člověk má tolik dluhů, že už není schopen splácet a dostává se do dluhové spirály,“ srovnává.

Dluhová past spočívá v tom, že člověk není schopen přestat splácet.

Z 35 tisíc půlmilionová exekuce. Soud mluví o chování hraničícím s lichvou, peníze nařídil vrátit Číst článek

„Když člověk na splátky nestačí a jeden z jeho dluhů se dostane do exekuce, tak tohle samotné je spouštěčem dluhové pasti. Protože exekucí se člověku výrazně navýší dluh o náklady na exekutora. Pokud na začátku byla třeba tisícovka za nezaplacenou pokutu, tak je to najednou 8 tisíc korun. A celou tu situaci to výrazně ztěžuje,“ dodává Hábl.

Podle něj by se celé společnosti vyplatilo, kdyby se předlužení zbavila. Už proto, že polovina lidí v exekuci se do problémů dostala před více než 10 lety za podmínek, které se od té doby změnily.

„Byly to naprosto nehorázné podmínky, vysoké úroky, vysoké sankce. Ti lidé by do exekuce dnes znovu nespadli. Pokud bychom jim pomohli se z toho dostat, tak by to prospělo celé společnosti – na úrovni státního rozpočtu, ekonomiky, sociálního smíru i na úrovni menší radikalizace společnosti,“ vyjmenovává Hábl.

Kauza Podkonického. ‚V celé řadě exekucí složil někdo korunu, aby nebyly zastaveny,‘ říká Hůle Číst článek

Právě lidé, kteří jsou v exekucích a cítí se zahnáni do kouta, jsou podle něj náchylnější podlehnout radikální rétorice politiků. „Zkrátka jenom proto, že už nemají na výběr,“ připomíná expert. „Tomu všemu se dá předejít, když lidem pomůžeme.“

Češi přitom patří k národům, které poctivě své závazky splácejí. „Pevně věřím, že drtivá většina lidí už by se dnes do exekucí znovu nedostala. A ustálilo by se to třeba na 200 až 300 tisících lidí v exekuci místo dnešních 700 tisíc,“ uzavírá Hábl.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.