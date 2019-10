Zkušenost s exekucí přiznává 16 procent Čechů, říká sociolog Prokop. Ukazují to unikátní data z výzkumu

Proto jsme se respondentů ptali, jestli exekuci v posledních deseti letech čelila jejich domácnost. A tohle číslo je ještě mnohem vyšší než těch 800 tisíc: v našem výzkumu zkušenost s exekucí přiznává 16,2 procenta Čechů. Co vím, je to první velká studie, která přichází s takhle konkrétním číslem.

Dnes je v Česku v exekuci okolo 800 tisíc lidí (podle Mapy exekucí to loni bylo 821 tisíc, pozn. red.). Už tohle je problém, osm procent populace je hodně. Pro srovnání: stejná situace byla ve Finsku v devadesátých letech, kdy se ekonomika propadla o 14 procent a pětina lidí byla nezaměstnaných. My ji máme po pěti letech ekonomického růstu.

To nejsou jen exekuce. Postoj k demokracii a mezilidská důvěra výrazně souvisí se zkušenostmi se sociálními problémy, kromě dluhů také ztrátou bydlení nebo nezaměstnaností. Mezi lidmi, kteří tyto problémy řešit nemusejí, považuje demokracii za vždy nejlepší způsob vlády 51 procent. U těch, kteří s nimi zkušenost mají, je to jen 38 procent. Obě skupiny se přitom neliší v míře autoritářství, rozdíl je jinde. Ta druhá skupina výrazně častěji říká, že lidem, jako jsou oni, demokracie nic nepřináší. Jim je jedno, jaký je režim.

Ano, jsou to podobná čísla jako u exekucí. Se ztrátou bydlení a problémy najít si nové se setkalo 15 až 20 procent příslušníků nejchudších dvou tříd. Zajímavé zde je, že mezi zbylými čtyřmi třídami už nejsou velké rozdíly, tradiční pracující třída a třída místních vazeb problémům v bydlení nečelí více než obě vyšší střední třídy. Spojuje je to, že mají častěji vlastní bydlení.

S tím, zda člověk zažil exekuce, ztrátu bydlení či nezaměstnanost, úzce souvisí mezilidská důvěra. Opět se ukazuje, že tahle zkušenost hraje roli jak mezi třídami, tak uvnitř tříd. Nejvýraznější rozdíly jsou u nižších středních tříd, tedy tradiční pracující třídy, třídy místních vazeb a ohrožené třídy. Lidé, kteří mají zkušenosti se sociálními problémy, navíc výrazně častěji věří, že ostatní by je chtěli podvést. Samozřejmě je to jen jeden faktor, důležitou roli hrají také mediální zdroje, výchova a podobně.

Roli má dost věcí – osobní předpoklady, kvalita škol v místě bydliště, která se dost liší, i perifernost, tedy jak máte daleko ke středním a vysokým školám. Méně viditelným, přitom velmi důležitým faktorem jsou také vzdělanostní aspirace rodičů. Když to opět vezmu odshora, okolo 80 procent lidí z vyšších středních tříd chce, aby jejich dítě dosáhlo vysokoškolského vzdělání. Mezi nižšími středními třídami je to okolo 50 až 60 procent, u strádající třídy má tuto ambici jenom třetina. Skutečnost – tedy to, jakého vzdělání jejich dostudované děti skutečně dosáhly – je ještě rozdílnější. Například u strádající třídy dosáhlo na vysokoškolský titul jen 19 procent dětí, 45 procent nemá ani maturitu.

Právě zde je jeden z největších problémů českého vzdělávání: stále častější předčasné odchody ze vzdělávání. V Česku je teď šest až sedm procent mladých, kteří končí bez jakékoli střední školy. V Ústeckém a Karlovarském kraji je to podle Eurostatu každý šestý. Dnes třeba pracují, ale až přijde krize, tak budeme mít zástup nezaměstnaných. Musíme pracovat na motivaci rodin, zlepšení učňovského školství i odstranění nesmyslných překážek, kdy třeba chudá rodina ztratí nárok na dávky, jakmile se do jejího příjmu započítají peníze ze synovy praxe na učňáku.

Jak je na tom Česko v mezinárodním srovnání?

Z výzkumů jako PIAAC či European Social Survey vychází, že vzdělanostní mobilita je u nás jedna z nejmenších v OECD. V testech PISA na konci základky u nás výsledky matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti z asi 40 až 45 procent vysvětluje socioekonomický a kulturní status rodiny. V OECD je to jen asi 30 procent a v zemích, které se snaží podpořit talent všech dětí – ne jen těch nejlepších – i výrazně méně. A nejde jen o Finsko, o kterém se u nás často mluví. Podobně je na tom třeba i Estonsko a dosud Polsko. Naopak s podobnými problémy jako my zápasí třeba Maďarsko.

Celkově je zajímavé, že v zemích, které si spojujeme s velkou mobilitou – třeba v USA a Velké Británii – je šance, že se dostanete z chudoby svých rodičů, docela malá. Ve většině Skandinávie je naopak velká. Možná i tohle, tedy šance uspět bez ohledu na startovací podmínky, tam vede k vyšší soudržnosti a důvěře.

Má to cenu

Obě témata: exekuce i nízká vzdělanostní mobilita – působí neřešitelně, navzájem se posilují. Má to nějaké řešení?

Jasně že má. A nejsou to ani nějak radikální dluhové amnestie. Třeba reforma insolvencí pomohla, ale do oddlužení po ní vstoupí asi jen 45 až 50 tisíc lidí ročně. To bychom ty beznadějné případy oddlužovali 15 let, lidi budou pořád unikat do šedé ekonomiky, která omezuje rozvoj regionů. Je třeba tam udělat pár změn – dneska jsou třeba srážky v osobním bankrotu o dost vyšší než v exekuci, trvá 5 let a s trochu nejasným koncem.

Ve vzdělávání musíme hlavně posílit financování a zaměřit se na kvalitu druhého stupně základních škol, předškolní výchovu a podporu studentů ze znevýhodněných rodin, abychom neplýtvali jejich potenciálem. Plus by podle mne pomohlo méně danit práci a osekat místo toho vyhazování peněz v nesmyslných daňových slevách, podporách spoření a podnikových dotacích. To je často přerozdělování od chudých a nižší střední třídy k vyšší střední třídě.

Stát se ale k těm změnám moc nemá.

Můj oblíbený citát od jedné ekonomky říká: „Nebuď optimista, pokud tě to uklidňuje. Nebuď pesimista, když tě to nutí se vzdát.“ Zdaleka ne všechno je depresivní – chudoba v Česku v posledních pěti letech klesla, vzdělávání si díky snaze řady lidí drží celkově průměrné výsledky, ačkoli je hodně podfinancované. Máme sice sklon k nedůvěře a apatii vůči demokracii, ale na rozdíl od řady sousedů nás neláká nacionalismus opřený o příběhy minulosti, jako byly slovenský štát či tzv. velké Maďarsko.

Taky ve vědě a kultuře máme na čem stavět. Ale myslím, že hlavně v té sociální oblasti jsme byli dlouho optimisty, protože nás to uklidňuje. Vybereme si jednoduché číslo a řekneme, že nerovnosti v Česku nejsou téma. To nám brání řešit problémy jako exekuce, bydlení a předčasné odchody ze vzdělání a udělat pár poctivých reforem, které pomůžou budoucí prosperitě a chudším krajům.

Plus je i to, ze o těch problémech hodně víme – díky práci České školní inspekce či Jany Strakové ve vzdělávání, Radka Hábla v dluzích či Lumosu, Platformy pro sociální bydlení a Martina Luxe k tématu bytové nouze.

Jan Boček, Petr Kočí a Michal Zlatkovský