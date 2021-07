Dlužníci postižení tornádem by nemuseli přijít o peníze ze sbírek. Exekutoři slibují mírnější postup

Vůči lidem v exekuci, které minulý týden zasáhlo tornádo, budeme vstřícní, slibuje exekutorská komora. Je tak pravděpodobné, že budou moci využít třeba i peníze z dobrovolnických sbírek. Na možný problém upozornila v sobotu Česká asociace povinných, podle níž v postižené oblasti na jihu Moravy žije až 300 rodin v exekuci. Praha 18:20 4. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Břeclavsku a Hodonínsku je po bouři a tornádu poškozeno 1202 budov, z nichž je 180 určeno k demolici | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé z postižených oblastí mohou od státu získat dotaci na obnovu bydlení až dva miliony korun a další tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru.

Podle zákona je ale není možné dlužníkům zabavit, stejně jako peníze z pojistek, jak Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

„Exekutor je zabavit nesmí, a to bez ohledu na to, jestli jde o prostředky z pojistky na dům, vybavení domácnosti nebo třeba na auto,“ řekl Radiožurnálu i prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Pokud by dlužníci ze zasažených obcí potřebovali i peníze z dobrovolnických sbírek, měli by se podle něj co nejdřív obrátit na svého exekutora.

„Dotyčný může reagovat tím, že se spojí s exekutorem, podá návrh na odklad, nebo dokonce návrh na zastavení exekuce,“ nastínil postup.

Mlynarčík dodal, že by si lidé v exekuci měli pro jistotu schovat například potvrzení od pojišťovny, aby i později mohli prokázat, odkud jim peníze na účet přišly.

Exekutorská komora

Nelze vyloučit, že se tragedie dotkla i lidí v exekucích. Současná právní úprava však na takové situace pamatuje (např. institutem odkladu, zastavení) a EKČR je přesvědčena, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledněna.

irozhlas.cz/zpravy-domov/e… 2 3

1202 poškozených budov

Na možné zabavování darů ze sbírek upozornila v sobotu Česká asociace povinných, a to s tím, že v oblasti je v exekuci až 300 rodin.

„Konkrétní postup budeme řešit v úterý přímo v zasažené oblasti. Mám domluvenou schůzku se starostkou Mikulčic, měli by tam být i starostové ostatních obcí,“ řekla v sobotu Radiožurnálu prezidentka asociace Denisa Rohanová. Momentálně asociace nabízí lidem ze zasažených oblastí bezplatnou právní pomoc.

Pro připomenutí: přírodní živel zdecimoval část Břeclavska a Hodonínska ve čtvrtek 24. června. Poškozeno je 1202 budov, z nichž je 180 určeno k demolici. Některé domy už lidé zbourali sami, tento pátek začaly demolice řízené hasiči.

Na pomoc lidem ze zasažených obcí se lidé skládají na účtech několika charitativních organizací, svou sbírku založil i Nadační fond Českého rozhlasu. V pátek celkově vybraná částka všech organizací přesáhla miliardu korun.