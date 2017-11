Exemplární trest za ohlášení bomby. Přečtěte si, proč soud muže potrestal 4 lety

Čtyři roky a přes 100 tisíc pokuty za nahlášení bomby jsou odpovídajícím trestem. V pravomocném rozsudku nad Štěpánem Palečkem to píše Krajský soud v Plzni. Muž před dvěma lety na lince 112 vyhrožoval, že právě u zmíněného soudu je bomba a za necelou hodinu vybouchne. Nezvykle tvrdý trest soud vysvětluje následky, které jeho jednání způsobilo, a výší škody, kterou způsobil. A také tím, že jde o recidivistu. Dokumenty Plzeň 9:45 11. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pyrotechnik (ilustrační foto) | Foto: Ladislav Němec / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

"Pro důvodnost uloženého trestu svědčí jednak způsob spáchání trestné činnosti obžalovaným a to, jaké následky takové jednání mělo a pominout samozřejmě nelze ani výši způsobené škody," konstatuje rozsudek Krajského soudu z letošního září, který server iROZHLAS.cz získal díky informačnímu zákonu. Dokument níže publikujeme.

Jde o recidivistu

K exemplárnímu trestu soud sáhl také kvůli Palečkově trestní minulosti a možnostem jeho nápravy. Devětatřicetiletý recidivista byl už jedenáctkrát trestaný, naposledy za ohrožení pod vlivem návykové látky. Měsíc před ohlášením bomby ukradl dvě kola, z čehož ho usvědčily kamerové záznamy.

Nejzávažnější je ale podle soudů čin z 29. září 2015. Muž zavolal krátce po 10. hodině na tísňovou linku 112 a řekl následující větu: „Dobrý den, já potřebuju oznámit, že v Plzni na krajským soudě vybouchne v jedenáct hodin bomba, na shledanou.“



Jeho motivace byla podle soudu zřejmá, v ten samý den se u něj mělo rozhodovat o odvolání v případu jeho tehdejší přítelkyně. Nakonec se nerozhodovalo.

"Došlo k evakuaci budovy Krajského soudu v Plzni, jehož provoz byl zastaven nejméně v době od 10:45 do 11:30, přičemž prohlídkou budovy bylo zjištěno, že žádný nástražný výbušný systém v ní umístěn nebyl, tímto způsobil škodu jednak Městské policii Plzeň ve výši 3 990 korun a jednak Krajskému soudu v Plzni ve výši 111 838," spočítal Palečkovi rozsudek krajského soudu.

Usvědčil ho telefon

Ačkoliv tvrdil, že on nevolal, obvodní soud mu neuvěřil a potrestal ho čtyřmi roky. A jeho rozhodnutí potvrdil i odvolací soud. A to přesto, že výhružný telefonát na tísňovou linku přišel z telefonu bez SIM karty.

"Provedeným dokazováním bylo dále zjištěno, že ze stejného mobilního telefonu byl uskutečněn v týž den hovor s vloženou SIM kartou s telefonním číslem užívaným v té době výlučně obžalovaným, jak ostatně on sám potvrdil," argumentuje rozsudek.

Paleček se také bránil, že se s jistotou nepodařilo určit, zda na nahrávce skutečně zní jeho hlas. Posudek jeho hlas označil jako "pravděpodobně totožný". I tak je ale podle soudu jasné, že volal právě on.

Pochybnosti nebyly

"Vezmeme-li v úvahu všechny zmíněné momenty, byl by mimo rozumnou pochybnost závěr o tom, že obžalovaný není pachatelem trestné činnosti. I v tomto směru tedy nebylo jakéhokoliv důvodu pro užití principu in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch obžalovaného. To proto, že důvodné pochybnosti o jeho vině nevznikly," píše jednoznačně.



Muže nakonec Krajský soud poslal za šíření poplašné zprávy a krádež do vězení s ostrahou.