Existují důkazy, že Rusko plánuje útok. Musíme usnadnit zbrojení i pohyby vojáků, říká eurokomisař

Rusko nejen, že válčí na Ukrajině, ale představuje vojenskou hrozbu pro Evropu: „A to neříkají politici jako já, komisaři či politici z členských zemí. Ale říkají to v první řadě naše zpravodajské služby. Šéf německé zpravodajské služby varoval, že Rusko nejen může být připraveno k útoku, ale má důkazy o tom, že útok plánuje,“ říká pro Český rozhlas Plus evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius.

Praha 15:37 13. června 2025