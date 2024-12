Exjednatel sokolů zůstává ve vedení středočeské župy. Centrála po něm přitom plánuje vymáhat miliony

Bývalý jednatel České obce sokolské Josef Těšitel odstoupil po vzájemné domluvě z funkce poté, co se i s využitím jeho bankovní identity povedlo podle sokolského auditu Elišce Colding, zesnulé asistentce bývalé starostky Hany Moučkové, převést ze sokolských účtů desítky milionů korun. Škodu i po něm chtějí sokolové vymáhat žalobou. I tak Těšitel zůstává ve funkci jednatele v jedné ze středočeských žup a avizuje, že je připravený se žalobě bránit. Původní zpráva Praha 5:00 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravděpodobná pachatelka při krádeži milionů korun ze sokolských účtů zřejmě zneužila i bankovní identitu bývalého jednatele ČOS Josefa Těšitele | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Volení činovníci na konkrétních stupních spolku se zodpovídají orgánu, který je zvolil. V tomto případě valné hromadě sokolské župy. Česká obec sokolská (ČOS) jako spolek hlavní nemá dle stanov možnost jakkoliv ovlivňovat složení předsednictva župy nebo výboru tělocvičné jednoty. Je to tedy otázka na předsednictvo župy,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz starosta České obce sokolské Martin Chlumský na dotaz, proč zůstává Josef Těšitel jednatelem Sokolské župy Tyršova, která sdružuje 49 tělovýchovných jednot v okolí Kolína.

Ve stejné pozici totiž do jara letošního roku působil také v pražské sokolské centrále. Vše se změnilo ve chvíli, kdy policie zjistila, že z účtů sokolů zmizely desítky milionů korun, které zřejmě i s pomocí Těšitelovy bankovní identity převedla Eliška Colding, zesnulá asistentka bývalé starostky Hany Moučkové. Sokolové se přitom kloní k názoru, že Colding vyváděla peníze bez vědomí obou „statutárů“ spolku – detaily jsme popsali zde.

Zatímco Moučkovou z vedení spolku odvolal výbor na svém březnovém zasedání, Josef Těšitel důvěru získal a rezignoval až po výzvách z tělovýchovných jednot a po dohodě s novým vedením sokolů. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, post jednatele zmíněné středočeské župy si ponechal.

Podle Těšitele nebyl důvod, aby na funkci v oblastní organizaci rezignoval, protože s prací ve vedení centrální České obce sokolské vůbec nesouvisí. „Zatím snad funguje presumpce neviny. Tedy není důvod, abych rezignoval na komplet všechno. Byť bych to samozřejmě mohl udělat, protože už jsem tři roky v důchodu. Mohl bych se tak na všechno vykašlat a být doma. Samozřejmě, pokud mi na jaře na volební valné hromadě, kterou budeme mít, vysloví nedůvěru, tak bude hotovo,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Těšitel.

Upozorňuje navíc, že na funkci ve vedení České obce sokolské nerezignoval proto, že by cítil nějakou vinu – trvá na tom, že se ničeho špatného nedopustil – ale proto, že navzdory vyslovené důvěře navrhovali někteří sokolští vyslanci na výboru jeho odvolání. „Proto jsem se s Martinem Chlumským dohodl, že ukončím svou činnost jak v předsednictvu, tak i ve výboru České obce sokolské, protože jsem nechtěl být účasten takové tragikomedie, kdy přijedete na jednání a než se schválí program, tak jedete domů,“ říká.

„Byl jsem v předsednictvu 23 let. Myslím si, že jsem za tu dobu leccos zažil a odpracoval. Na tom problému, který se otevřel a který je pro mě velmi nepříjemný, jsem se podílel jenom tím, že jsem byl jednatel, tedy statutární zástupce,“ upozorňuje Těšitel s dodatkem, že podle něj selhala i banka, když si fyzicky neověřila, kdo úvěrové smlouvy uzavírá.

Proti avizované civilní žalobě, kterou se chce Česká obec sokolská domoci po obou bývalých „statutárech“ náhrady vzniklé škody, se plánuje Těšitel bránit. „Samozřejmě mám právního zástupce a jsme připraveni té případné žalobě čelit,“ přitakává.

Za jednatelem stojíme

Za svým jednatelem stojí také vedení Sokolské župy Tyršova. „Nejenom já, ale ani celé předsednictvo župy nemá jediný důvod mu nevěřit,“ konstatuje starosta župy Petr Horčička s ujištěním, že se Těšitel jistě ničeho špatného nedopustil.

„Nejsem vyšetřovatel ani nic podobného, ale jsem přesvědčený, že Pepík vůbec nic nevěděl a že v tom nemá prsty. Takže nevidím důvod, proč bych se na něj měl dívat jako na špatného člověka,“ podotýká starosta.

Připouští sice, že celá kauza vrhá na Sokol špatné světlo a reputačně mu škodí, nevěří ale, že by se na celé věci nějak Těšitel nebo bývalá starostka Moučková obohatili. Těšitelovu rezignaci na vedoucí funkce v České obci sokolské pak starosta vítá. „Jsem s jeho prací spokojený. Sice mě netěší to, co se stalo, ale zase jsem rád, že už nemusí jezdit do Prahy. Že je v Kolíně a pracuje pro župu,“ dodává.

Část stanov, která mluví o tom, že podpisové právo za ČOS mají společně starosta a jednatel

Případem, kdy asistentka bývalé sokolské šéfky Hany Moučkové měla údajně vyvést ze spolku téměř 44 milionů korun, se policisté začali zabývat začátkem letošního roku na podnět Finančního analytického úřadu. Krátce na to spáchala asistentka coby údajná pachatelka podvodu sebevraždu.

Její majetek policisté zajistili a jak na začátku prosince informoval server iROZHLAS.cz, jeho hodnotu vyčíslili na 11 milionů v hotovosti a jednotky milionů za luxusní kabelky, šperky a oblečení. Kriminalisté přitom předpokládají, že majetek pochází z prostředků České obce sokolské a tyto zajištěné peníze by se tak obci měly vrátit. Sokolové se ale pro jistotu také přihlásili do dědického řízení po zesnulé Elišce Colding, kde by ale peníze sloužily také k umoření dalších asistentčiných dluhů – exekutoři jich dosud evidují devět.

Teď se podle starosty České obce sokolské Chlumského čeká na dokončení vyšetřování kriminalistů. K tomu by mohlo podle sokolských advokátů dojít už během ledna. Až poté chtějí sokolové podat civilní žalobu kvůli náhradě škody na oba „statutáry“ – Moučkovou s Těšitelem, o kterých předpokládají, že nebudou trestně stíháni.

V prosinci policie potvrdila, že zatím nikoho dalšího, kromě zesnulé asistentky, v kauze neprověřuje. Podle auditu, který si nechali sokolové zpracovat, ale byli tito dva jediní, kteří za finance na sokolských účtech odpovídali a tak mohli prapodivným převodům peněz zabránit.

Ačkoliv sokolům vznikla škoda ve výši téměř 44 milionů korun, nové vedení České obce sokolské dopředu odmítlo, že by muselo kvůli kauze prodávat některý majetek. „Nevylučuji, že bychom v budoucnu mohli část majetku pronajmout, ale nebyl by to důsledek této kauzy,“ uvedl Chlumský už dříve pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.