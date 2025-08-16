Exministr Barták opět na scéně. Jednal s vedením obrany, ačkoliv je řadový lékař vojenské nemocnice
Bývalý ministr obrany Martin Barták se v uplynulé době opět pohyboval v těsné blízkosti resortu. Mimo jiné tam opakovaně jednal s ředitelkou jedné ze sekcí, která patří do vedení ministerstva. Resort konkrétní důvody Bartákových docházek nepopsal. Bývalý ministr působí jako řadový lékař v Ústřední vojenské nemocnici, podle její mluvčí měl k jednání pověření od jejího ředitele.
Martin Barták byl za ODS ministrem obrany v úřednické vládě Jan Fischera, která řídila zemi od května 2009 do července 2010. Jeho etapu na ministerstvu zarámovalo vážné podezření z korupce, z něhož se Barták zodpovídal před trestním soudem. Spolu s ním byl obžalován jeho dobrý známý, zbrojař Michal Smrž.
'Nevzpomínám si, s Rittigem jsem nejednal.' Exministr Barták musel kvůli kauze Homolka na policii
Číst článek
Barták podle obžaloby požádal tehdejšího šéfa dozorčí rady závodu Tatra Williama Cabanisse o úplatek v přepočtu 80 milionů korun, aby resort společnosti vycházel vstříc při zadávání zakázek. Smrž měl zase firmě podvodně slíbit jednání s premiérem Mirkem Topolánkem (ODS). Vrchní soud v Praze oba v prosinci 2014 očistil, trestný čin se nestal.
Původním vzděláním neurochirurg se poslední roky věnuje praxi, působí coby lékař Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Zařízení spadá pod ministerstvo obrany. A právě s resortem byl Barták coby řadový lékař nemocnice podle zjištění iROZHLAS.cz v těsném kontaktu.
Tři jednání s ředitelkou sekce
„Jmenovaný se zúčastnil čtyř pracovních jednání (v sídle ministerstva obrany), tři jednání vedla vrchní ředitelka sekce majetkové ministerstva obrany Ing. Marta Kopecká,“ potvrdil redakci zastupující šéf kanceláře ministryně obrany Jany Černochové (ODS) Martin Špicl. Sekce spravuje majetek a organizace v působnosti ministerstva.
Doma i na poradách vedení ÚVN
Martin Barták coby řadový lékař docházel nejen na ministerstvo obrany, ale má také přístup k samotnému managementu Ústřední vojenské nemocnice. Opakovaně se účastnil porad vedení zařízení v čele s ředitelem Václavem Masopustem. „Účast konkrétních lidí na poradách vedení je v plné kompetenci ředitele ÚVN, který si na ně může přizvat kteréhokoliv ze zaměstnanců Ústřední vojenské nemocnice,“ sdělila iROZHLAS.cz mluvčí nemocnice Adéla Davidová. Zda na porady chodil i jiný řadový lékař nemocnice, neodpověděla.
Zmíněné Bartákovy schůzky se odehrály na ministerstvu v období, v němž Ústřední vojenskou nemocnici už vedl ředitel Václav Masopust. Ten řízení jednoho z nejrespektovanějších zdravotnických zařízení v České republice převzal loni 1. července.
„Prezentace aktivit Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha nebo jejích organizačních celků, operativní agenda zdravotnického zařízení,“ popsal zastupující ředitel Špicl obsah jednání. Po Bartákově boku se jich účastnili i další zástupci ÚVN „nebo i jiných zdravotnických zařízení“. Poslední se odehrálo letos v lednu.
Redakce chtěla vědět přímo od Martina Bartáka, co ho na rokování na ministerstvu přivedlo. Zda plní koordinační roli mezi nemocnicí a resortem, případně jaký má pracovní vztah s ředitelem nemocnice. V průběhu více než týdne na mailové dotazy neodpověděl, pevnou linku nezvedal a jeho – redakci poslední známý – mobilní telefon není dostupný.
‚Rád vás slyším, ale ozvěte se písemně‘
Jak webu iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Adéla Davidová, Barták na zmíněné Neurochirurgické a neuroonkologické klinice slouží jako lékař na částečný úvazek. Proč doktor v této pozici opakovaně docházel na ministerstvo obrany, vysvětlil resort zdrženlivě.
„Jakákoli jednání interního charakteru nekomentujeme. Ministerstvo obrany komunikuje u podřízených organizací primárně s řediteli těchto organizací a s osobami kompetentními ke specifickým úkolům (ekonomové, bezpečnostní manažeři, pracovníci majetku apod.), které organizace určí,“ sdělil mluvčí obrany David Šíma.
Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust má sedm náměstků, Barták není ani jedním z nich. Stejně tak není šéfem žádné z klinik nebo sekcí nemocnice. Nicméně na ministerstvo Barták docházel z pověření ředitele Masopusta. On sám ale nechtěl vysvětlit, čím si Barták jeho důvěru zasloužil.
„Já vás strašně rád slyším, ale pošlete nám to písemně. Já tu nejsem sám za sebe, ale za nemocnici. Je dobré, když naše odpověď projde oficiálním schválením,“ vysvětlil po telefonu Masopust. Bartáka dobře zná přímo z praxe, současný ředitel byl v letech 2017 až 2023 zástupcem přednosty právě neurochirgické a neuroonkologické kliniky.
Bartákův pozitivní přístup k armádě
V oficiální odpovědi mluvčí nemocnice Davidová uvedla, že se Barták v popisovaném období intenzivně podílel na celkové propagaci Ústřední vojenské nemocnice, jež zahrnovala i jednání na ministerstvu. „Pan doktor Barták je znám svým pozitivním přístupem k armádě a armádní medicíně,“ podotkla.
Soud definitivně osvobodil exministra Bartáka v kauze tatrovek
Číst článek
Podle mluvčí stejně jako Barták šíří dobré jméno nemocnice „celá řada našich odborníků“, kteří mají k tomu od ředitele požehnání. Když však redakce položila přímou otázku, zda vedle Bartáka měl zmocnění prezentovat aktivity přímo na ministerstvu i jiný řadový lékař nemocnice, případně který, konkrétní odpověď mluvčí neposkytla.
Po příchodu ředitele Masopusta do čela nemocnice loni červenci se následně v jejím vedení nově objevili lidé, které Barták dobře zná. Náměstkem pro ekonomiku se stal Tomáš Perutka, který Bartákovi v době jeho ministrování kryl záda coby, shodou okolností, náměstek pro ekonomiku.
Perutka stál dříve před trestním soudem, kdy měl mít jako šéf Státních hmotných rezerv podíl na ztrátě 50 milionů korun. Soud ho v roce 2020 zprostil obžaloby. Náměstkem ředitele Masopusta je pak Jiří Havel. Na totožné pozici působil už v minulosti. V době, kdy byl ministrem obrany Martin Barták.