Exministr Kremlík zveřejnil výstupní majetkové přiznání. Přes 8 milionů si půjčil od rodičů, tvrdí

Exministr dopravy Vladimír Kremlík (za hnutí ANO) si osm a půl milionů korun na byt půjčil od rodičů. Alespoň to tvrdí ve svém výstupním majetkovém přiznání, které je dostupné on-line. Kremlíka z vlády odvolal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na konci ledna kvůli údajně předražené zakázce na informační systém pro dálniční známky. Krátce poté vyšlo najevo podezření, že před Vánoci ministrovi jeho známý advokát nabídl úplatek 1,5 milionu korun. Praha 23:05 25. února 2020

Kremlík si koupil byt na pražském Strahově ještě v době, kdy byl ministrem ve vládě Andreje Babiše. Podle výstupního oznámení Věra a Vladimír Kremlíkovi půjčili svému synovi 8 590 000 korun na „smlouvou o zápůjčce peněz pro účely pořízení bytu.“ Na dalších 7 100 000 si podle databáze vzal někdejší exministr hypotéku.

Od koho si půjčil, dlouho odmítal říct s tím, že vše nahlásil na Národní bezpečnostní úřad.

Rodinná půjčka

„Je mediálně známo, že jsem měl nějaký vztah s partnerkou a řešili jsme otázku s byty. Takže jsem se rozhodl si pořídit byt. Koupil jsem ho na Strahově, standardně přes realitní kancelář Lexxus. A byl pořízen z části z hypotečního úvěru a z části z vlastních zdrojů. A ty vlastní zdroje jsou tvořeny rodinnou půjčkou. To je celé,“ řekl nedávno Radiožurnálu Kremlík.

„Takže neplatí, že jsem někde vytáhl sedm milionů z kalhot, které bych tam vložil. Zase to byla snaha mě pouze zdiskreditovat. Celou věc jsem oznámil Národnímu bezpečnostnímu úřadu, protože celá léta mám bezpečnostní prověrku. Takže i ty dokumenty byly předány Národnímu bezpečnostnímu úřadu tak, jak mi to ukládá zákon,“ dodal.

Na doplňující dotazy Kremlík zatím nereagoval.

A sdílná nebyla ani jeho rodina, od které si půjčil. Kremlíkova matka Věra pracovala ve středočeské obci Vrdy jako knihovnice. Telefon za ni zvedl Kremlíkův bratr a ten vzkázal, že rodina věc nebude komentovat.

„Kontakt Vám neumožním. Nechte rodiče na pokoji, už jsou staří. To je všechno, co bych vám řekl. Nezlobte se, nashledanou,“ řekl Radiožurnálu muž, který se představil jako bratr bývalého ministra.

Osm milionů

Jeden z místních představitelů obec Vrdy, který nechtěl být jmenován, vzkázal, že si rodina nepřeje kontakt dlouhodobě.

„Víte, ono je to takové citlivé, protože už se i stalo, že pár lidí se vyjadřovalo posměšně k nim, přitom oni jsou v tom nevinně,“ řekl. Kde našetřili přes osm milionů, nevěděl.

„Paní Kremlíková byla dlouhá léta knihovnice na obecním úřadu. Pana Kremlíka už znám jen jako důchodce, jsem v obci přes 15 let. Je to takový pán, který chodí sem tam na pivo pokecat si s chlapama, více méně si žije takový svůj normální život. Čím byl předtím, to nevím, to bych lhal. Neznám to do detailu,“ řekl.

Kremlík působil jako ministr necelý rok. Do funkce byl jmenován 30. dubna 2019, v lednu 2020 byl odvolán. Krátce po jeho odvolání přišel server Seznam Zprávy se zjištěním, že kvůli zakázce na auditora mýtného systému mu nabídl právník Martin Janoušek úplatek jeden a půl milionu korun. Kremlík ale nabídku neoznámil na policii, ale na BIS.

Policie nabídku úplatku začala vyšetřovat až poté, co se informace objevila v médiích. Janoušek tvrzení popřel a oznámil, že podá trestní oznámení pro pomluvu.

Kremlík v současné době pracuje jako advokát a na sociálních sítích avizuje, že píše knihu.