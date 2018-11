Podmínky hraničí s týráním. Stát usiluje o vytvoření speciálního zařízení pro zabavená exotická zvířata

Exotická zvířata zabavená soukromým majitelům či pašerákům by do budoucna mohla najít nový domov ve speciálním zařízení. O jeho vybudování podle Radiožurnálu v současnosti jednají ministerstva zemědělství a životního prostředí. Stanice by sloužila zejména jako náhradní domov pro týrané velké šelmy.

Praha 12:30 4. listopadu 2018