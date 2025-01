Expert: AfD vsadila úspěšně na akcent ‚konzervativní revoluce‘. Pro část voličů je skutečnou alternativou

V Německu se naplno rozjíždí kampaň před předčasnými parlamentními volbami, které se budou konat 23. února. Oproti předchozím volbám se stává z AfD podle Vladimíra Handla z Univerzity Karlovy pro německé voliče opravdová alternativa. „Poprvé vidíme, že minimálně polovina voličů, kteří stranu chtějí podpořit, ji volí právě pro její principy. Nevolí pouze proti zavedeným stranám,“ říká pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 15:18 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tino Chrupalla, spolupředseda německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD), promlouvá k delegátům na stranickém sjezdu | Foto: Jens Schlueter | Zdroj: AFP / Profimedia

S jakými programovými prioritami jdou do voleb sociální demokraté? A jdou do nich opět s vládními ambicemi, spíš už jako možný koaliční partner CDU-CSU?

Ano, ta ambice. Ta ambice je velice výrazná, zejména u kancléřského kandidáta a současného kancléře Olafa Scholze. To sebevědomí a odhodlání je skutečně až, dalo by se říct, obdivuhodné vzhledem k té situaci, ve které se strana i jeho osobní nachází. Jejich volební program se dokonce přímo nazývá „program vládnutí“ čili tam je ta ambice jednoznačná.

Témata jsou zejména hospodářská, sociální a samozřejmě je tam i otázka míru a války, čili bezpečnosti. Pokud jde o ty hospodářské věci, tak skutečně všechny strany na politické scéně vidí, že ta recese posledních dvou až tří let, je zásadní problém. Takže SPD to chce, na rozdíl od CDU, řešit tím, že se zvýší vstup státu do té investiční politiky. Čili zvýší se podpora soukromých investic, prostřednictvím takzvaného německého fondu, který by měl zvýhodňovat a posilovat právě ty soukromé investice.

Zároveň je tam ale i ten sociální komponent, kdy chce SPD zvýšit minimální mzdu ze současných skoro 13 euro na hodinu na 15 a chce dál posilovat sociální zabezpečení obyvatelstva.

Pokud jde o zahraniční politiku, tak tam zůstává proevropský, atlantický kurz – žádná zásadní změna. Je kladen velký akcent na podporu Ukrajiny, ale ne třeba těch dodávek raket Taurus.

V jakém stavu je dnes samotná SPD? Není do jisté míry po letech u vlády personálně a programově vyčerpaná – s ohledem na to, že volebním lídrem je opět dosavadní kancléř Olaf Scholz?

Ta strana má skutečně problém v tom, že nepřichází s programem nějaké radikální změny. Ze strany Olafa Scholze jsou zjevně očekávání, že veřejnost je znejistěna těmi mnoha krizemi, kterými Evropa a svět procházejí, takže chce nabídnout solidní administrativní vedení, člověka, kterého veřejnost zná z mnoha funkcí. Zkrátka chce nabídnout člověka, který sice nebyl strhujícím lídrem, ale vyzařovala z něj solidnost, uvážlivost. Takže ta sázka je na to, že právě spíš ta otázka, která je stability.

Strana sama o sobě vedla debatu, jestli Scholz je ten správný, jestli by se neměla orientovat na nového lídra. Například Borise Pistoriuse, ministra obrany a nejpopulárnějšího politika Německa. Ta debata ale stranu spíše poškodila. Přesto jsou kancléř Scholz a vedení strany přesvědčení, že toto je správná strategie. Strana je ale skutečně oslabená, to je zjevné.

Jaké výrazné zisky si od předčasných voleb může slibovat krajně pravicová alternativa pro Německo?

V současných průzkumech je na zhruba dvaceti procentech. A je to skutečně alternativa v tom smyslu, že poprvé vidíme, že minimálně polovina voličů, kteří stranu chtějí podpořit, volí právě ji. A nevolí pouze proti zavedeným stranám, které je zklamaly. Takže tam je tento kvalitativní posun zjevný.

Ta strana nabízí samozřejmě akcent na Německo, na jeho zájmy, čili zdánlivě kopíruje americkou strategii Donalda Trumpa – Německo na prvním místě. Což je pro část veřejnosti, která je zklamaná a znejištěná krizemi posledních let, zajímavá nabídka.

Zároveň je zřejmé, že je snaha přiblížit se trendu konzervativní revoluce – nacionalismu, egoismu – proti těm novým trendům v sociální a kulturní oblasti, v oblasti sexuálních a dalších menšin. Právě na tento trend AfD docela úspěšně vsadila a část veřejnosti ji volí právě pro tyto její principy.

Ostatně bylo to vidět i v tom rozhovoru Alice Weidelové s Elonem Muskem, který sice nebyl nějak zvlášť obsahově zajímavý, ale dal Weidelová možnost se právě přihlásit k trendu, který právě momentálně prosazuje Elon Musk a samozřejmě i Donald Trump.

Favoritem únorových voleb je CDU-CSU. V sobotu po své konferenci představí volební program. Má konzervativní unie pádnou odpověď na linii, kterou razí AfD?

Úplně opačnou, než má v hospodářské oblasti SPD – to znamená snížení daní a zvětšení přitažlivosti Německa pro podnikatele.

Pokud jde o soutěž s AfD, tam je hlavním tématem zastavení migrace. A musím říct, že CDU-CSU jde bohužel tou cestou přebírání principů, které prosazuje AfD. Čili cestou uzavření německých hranic, navracení uprchlíků přímo na hranicích, což je sice ta první reflexní odpověď proti ohrožení migrací, ale nevyřeší se tím ten problém. Ten se musí řešit mezinárodně v zemích, odkud ti uprchlíci přicházejí.