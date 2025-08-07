Expert: ‚Nadstandardní služby‘ ve zdravotnictví právo nezná. Když chce lékař poplatek, ověřte si to
Pacienti stále naráží na pochybné poplatky v lékařských ordinacích. Lékaři si jimi podmiňují třeba přijetí do péče. Jde o nelegální praxi. „Když má pacient pocit, že je po něm požadována platba, která je nelegální, měl by se obrátit na svou pojišťovnu a všechno si prověřit,“ doporučuje odborník na zdravotnické právo Tomáš Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd.
Zákon o zdravotních službách říká, že lékaři si mohou účtovat peníze pouze za nadstandardní služby. Kde je podle vás hranice mezi zákonným poplatkem a nelegálním požadavkem?
Zákon o veřejném zdravotním pojištění zná hrazené, nehrazené a částečně hrazené služby. To znamená, že „nadstandardní služby“ nejsou úplně zákonný termín a velmi často to vede k různým nedorozuměním.
Poslechněte si rozhovor s Tomášem Doležalem z Ústavu státu a práva Akademie věd
V okamžiku, kdy je ta služba hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tak není možno požadovat žádný doplatek nebo příplatek a není možno z ní udělat nadstandardní službu. Ty nadstandardní služby, to je chápáno spíše třeba jako příplatek za lepší pokoj, ale ne za zdravotní služby.
Takže současná legislativa je nastavena tak, že výběr poplatků za registraci třeba u gynekologa nebo praktického lékaře je nezákonný už teď, nebo se zákon v tomto případě teprve mění?
Výběr poplatků za registraci je nezákonný už teď. Tam se nejedná o zdravotní službu, ale je to podmínění přijetí pacienta do péče. A to odporuje zákonu o zdravotních službách, který říká, že odmítnout přijetí pacienta do péče lze jen ze zákonných důvodů. Není tam stanoveno, že by za to měl být nějaký poplatek.
To znamená, že stávající praxe, kdy některé ordinace vyžadují registrační poplatek, je nezákonná už teď. V řadě případů to ale není zcela jasné. Proto se zákonodárce rozhodl dát to, co my chápeme jako nezákonné už teď, přímo do zákona, vyjasnit výklad a text toho zákona a říct, že toto je skutečně nezákonná praxe.
Zeptat se pojišťovny
Čemu přesně má ta novela zákona o zdravotních službách zabránit? Jaké konkrétní typy poplatků bude explicitně zakazovat?
Novela reaguje na tu praxi, kdy je vyžadován poplatek za registraci, ten je tedy v té novele explicitně zmíněn. A současně jsou za nelegální označeny jakékoliv další poplatky, které by byly vybírány za služby, které jsou standardně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Z mého pohledu jde v podstatě jenom o to, že zákon upřesňuje něco, co už je takto bráno. Už v roce 2002 Ústavní soud rozhodl, že za služby, které jsou standardně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, není možno nic dalšího platit. Takže tato praxe tady už je přes 20 let.
Myslím si ale, že ne všechna zdravotnická zařízení se podle toho řídí, a proto tady je novela, která explicitně říká, že toto je zakázané. Zároveň stanovuje, že když zdravotnická zařízení udělají takový přestupek, tak hrozí poměrně vysoká sankce. Je to, řekněme, takový bič, který zákonodárce přináší na zdravotnická zařízení.
Pokud po nás zdravotnické zařízení bude chtít poplatek a nám se to bude zdát podezřelé, jak máme jako pacienti správně reagovat přímo v ordinaci? A jak potom postupovat dál?
V okamžiku, kdy má pacient pocit, že je po něm požadována platba, která je nelegální, tak by se měl ohradit přímo na místě.
Veškeré platby, které jsou nad rámec zdravotního pojištění, by to zdravotnické zařízení mělo mít uvedeno v ceníku. Pacient by měl být spraven o tom, že se jedná o službu, která není poskytována v rámci veřejného zdravotního pojištění a měl by být informován o ceně.
Tato situace je krajně nepříjemná. A proto obrátit se na svou pojišťovnu a všechno si prověřit je z mého pohledu úplně optimální.
V situaci, kdy ordinace vyžaduje platbu, která je skutečně nezákonná, má pacient několik možností. Jednak informovat o tom zdravotní pojišťovnu, která může tu konkrétní věc řešit přímo s danou ordinací. Tam se totiž jedná o porušení smlouvy, kterou má poskytovatel se zdravotní pojišťovnou.
A v rámci té změny zákona bude nově možné jít také přímo na krajský úřad. Odbor zdravotnictví poté bude zahajovat správní řízení a bude v rámci přestupkového řízení moci udělovat pokuty.