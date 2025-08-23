Expert: Téměř každý druhý, kdo na elektrokoloběžce zavinil nehodu, pil alkohol. Naměří i přes 1,5 promile
Nehod na elektrokolech a elektrokoloběžkách letos přibylo. U kol o 37 procent, u koloběžek dokonce o 41 procent. Ukázala to data Centra dopravního výzkumu za leden až červenec. Nehody přitom můžou končit i tragicky. Celkem 6 lidí při nich už letos zemřelo a dalších více než 800 se zranilo. Velkou roli při nehodách hraje alkohol, přibližuje pro Český rozhlas Plus Lukáš Kadula, odborník z divize dopravního inženýrství v Centru dopravního výzkumu.
Jaké jsou hlavní příčiny nehod na elektrokolech a elektrokoloběžkách?
Příčiny jsou u obou kategorií velmi podobné. Zmínil bych tři základní. Nejčastěji jde o nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti v jízdě a nepřiměřenou rychlost.
Poslechněte si celý rozhovor s Lukášem Kadulou, odborníkem z divize dopravního inženýrství v Centru dopravního výzkumu
V souvislosti s tím bych si dovolil ještě zmínit jeden důležitý aspekt, který se bohužel propisuje do obou dvou kategorií, a to je alkohol. V Česku platí takzvaná nulová tolerance alkoholu při řízení, a to jak motorových, tak nemotorových vozidel.
Do nemotorových vozidel spadají i cyklisté na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Jen pro představu, u 30 procent cyklistů na elektrokolech, kteří v letošním roce zavinili nehodu, byla zjištěna nějaká přítomnost alkoholu. U elektrokoloběžek je ten poměr ještě vyšší, tam to bylo 43 procent. U mnoha z nich navíc byla překročena hladina alkoholu přes 1,5 promile.
Bývá příčinou dopravní nehody u elektrokola i to, že cyklisté přecení své síly nebo jim dojdou baterky? Elektrokolo je totiž bez možnosti využití pohonu velmi těžké.
To, že dojde kapacita baterie, nemusí nutně znamenat, že dojde k dopravní nehodě. Je potřeba si uvědomit, že ve statistikách, které jste zmiňovala, nejsou nehody, ke kterým dojde mimo veřejné komunikace.
To znamená, že se velmi často bavíme o nehodách na horách, kde velmi často skutečně dojde k přecenění sil ve smyslu, že jezdec vyjede s elektrokolem nahoru, ale pak už je pro některé z nich – nechci to paušalizovat – oříšek dostat se s ním dolů.
Znamená to, že se více nehod na těchto dopravních prostředcích týká měst?
Ano. Pokud opět srovnáme ty dvě kategorie, tak 70 procent nehod je evidováno ve městech, to znamená v intravilánech. Městy myslím i obce. U elektrokoloběžek je ten poměr vyšší, protože se více využívají ve městech. Šlo o 83 procent.
Jednou z příčin nehod, kterou jste v úvodu zmiňoval, bylo požití alkoholu. Máte pocit, že se to dostatečně kontroluje? Kontrolují policisté lidi na elektrokoloběžkách a elektrokolech?
Myslím, že kontroly v posledních letech zesílily. Není to jen otázka alkoholu, ale i dalších věcí souvisejících s provozem těchto dopravních prostředků.
Mimo jiné jsme s nimi realizovali projekt v centru dopravního výzkumu na tuning elektrokol, což je poměrně častý nešvar. Zjednodušeně řečeno, je to věc, která vám odstraní omezení rychlosti do 25 kilometrů v hodině.
Zde je nutné podotknout, že se s tímto nešvarem nesetkáváme jen v rámci České republiky, ale bojují s tím i kolegové v zahraničí.
U sdílených koloběžek prakticky neexistují omezení. Je problémem i to, že není jisté, zda se má jezdit po chodníku nebo po silnici, zda mají mít lidé přilby a tak dále?
Sdílené elektrokoloběžky jsou kategorie sama pro sebe. Zmínila jste chodníky – tak po chodníku s elektrokoloběžkou opravdu ne. To je velmi častý nešvar. K tomu bych přidal ještě jízdu ve dvou na elektrokoloběžce.
Ve spolupráci s partnery se věnujeme řadě osvětových projektů, a pokud jde o elektrokoloběžky, tak bych zmínil například projekt Bezpečně na elektrokoloběžce.