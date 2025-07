Expert: Z deseti let jen rok. Zákon, který je v Senátu, by měl zrychlit schvalování fotovoltaiky i větrníků

Senátoři budou projednávat zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů. „Potřebujeme vyšší podporu obnovitelných zdrojů, abychom zvýšili naši energetickou soběstačnost. A to pomůže všem spotřebitelům v České republice,“ zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus Martin Sedlák, poradce ministra životního prostředí, programový ředitel Svazu moderní energetiky a výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost. Rozhovor Praha 11:56 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákon zavádí takzvané akcelerační zóny a v nich bude možné získat povolení pro větrné nebo solární elektrárny do jednoho roku (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schvalování obnovitelných zdrojů by mělo být snadnější, až zákon zavede takzvané akcelerační zóny. Jak dlouho, nebo naopak jak krátce by mělo nově trvat schvalování fotovoltaické nebo větrné elektrárny oproti současnému stavu?

Zákon zavádí takzvané akcelerační zóny a v nich bude možné získat povolení pro větrné nebo solární elektrárny do jednoho roku. Také je důležité uvést, že zákon se snaží akcelerovat rozvoj obnovitelných zdrojů i mimo tyto zóny, kde by to mělo trvat ideálně do dvou let.

Co přinese zákon o rychlejším využívání obnovitelných zdrojů energie, o kterém jednají senátoři? Pro Český rozhlas Plus to přibližuje Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost, který je také poradcem ministra

Dnes se totiž povolování větrné elektrárny pohybuje mezi 10 až 15 lety, což nám bohužel pro posílení energetické bezpečnosti Česka nepomáhá.

Provozovatel větrných elektráren by měl nově platit obcím 50 korun za megawatthodinu plus místní koeficient. Rozumím tomu správně, že šlo tvůrcům zákona o to motivovat obce, aby elektrárny chtěly?

Je to tak. Je to určitý garantovaný příspěvek, pokud v katastru dané obce vznikne obnovitelný zdroj energie, tedy fotovoltaická nebo větrná elektrárna.

Co to v praxi znamená? Budou obce vymezovat oblasti vhodné pro výstavbu zařízení? Bude to povinné?

Má to několik úrovní. Akcelerační zóny budou moci připravit například kraje nebo obce, dokonce na to získají od státu podporu. Tyto zóny ale bude moci na základě této legislativy vyhlásit i stát.

Podpora pro velké projekty

Co tento nový zákon znamená pro odběratele elektřiny? Co pro ně znamená, že se budou obce takto angažovat?

My potřebujeme vyšší podporu obnovitelných zdrojů, abychom zvýšili naši energetickou soběstačnost. A to pomůže všem spotřebitelům v České republice.

Z čísel z různých studií je vidět, že vyšší podíl obnovitelných zdrojů také přispívá ke zlevnění cen silové elektřiny, což je výhodné jak pro posílení konkurenceschopnosti České republiky, tak pro všechny spotřebitele v Česku.

Když mají fotovoltaiku třeba rodiny, i pro ně se ten proces zrychlí?

Ne, tohle se týká jen velkých projektů. Fotovoltaiky na budovách, rodinných nebo bytových, se tento zákon netýká. A také u nich aktuálně neřešíme žádný problém ve zpožďování.

Pokud se proces výstavby nových zdrojů energie urychlí, klade to vyšší nároky na energetickou síť? Bude mít dostatečnou kapacitu nové zdroje pojmout?

Počítá se s tím, že by se sítě průběžně posilovaly. K dispozici je možnost podpořit budování nových sítí z takzvaného modernizačního fondu, který má k dispozici Státní fond životního prostředí. Aktuálně se počítá s devíti miliardami, které by mohly jít na posilování sítí a vedení výkonu nových obnovitelných zdrojů, které vzniknou.

Veřejný zájem

Pokud senátoři chtějí, aby vláda budování větrných elektráren propojila s pokrytím takzvaných bílých míst mobilním signálem, je to reálné?

Přiznám se, že toto není oblast, ve které bych se orientoval. To nedokážu komentovat.

Každopádně to, že by se zvýšil objem nově přihlašovaných obnovitelných zdrojů, to reálné je? To se dá předpokládat s ohledem na to zrychlení?

Právě proto se tyto akcelerační zóny zavádí. Je to součástí celkových změn za poslední dva roky. Šlo i o změny, které byly součástí takzvaného lex OZE 1 až 3. Obnovitelné zdroje se tak v České republice staly řešením ve veřejném zájmu. To znamená, že se zvýšil důraz při jejich povolování.

A právě tato novela, který obsahuje akcelerační zóny i zrychlení mimo ně, je logickým vyústěním toho, že Česká republika může a chce akcelerovat rozvoj obnovitelných zdrojů.

