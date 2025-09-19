Expertka Denisa Hejlová: Politický influencer? Nová šedá zóna, kde není jasné, kdo tahá za nitky
Politické strany už nesázejí jen na billboardy nebo televizní spoty. Na scénu nastupují političtí influenceři, jejichž úkolem je politiky zlidštit a dostat jejich sdělení k mladým voličům. Kde končí trend a začíná skrytý marketing? A kdo vlastně tahá za nitky? Expertka na komunikaci Denisa Hejlová promluvila pro Český rozhlas Dvojka i o tom, jak důležité je v politice charisma, nebo o tom, jak silným symbolem jsou české korunovační klenoty.
Politickými influencery nejsou jen známí herci nebo zpěváci, ale hlavně obyčejní lidé s velkým dosahem na sociálních sítích, kteří veřejně podporují politiky či strany. Motivace jejich počínání ale bývá často nejasná.
00:00 / 00:00
Host: garantka oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Moderuje Zita Senková
„Často jde o lidi, kteří se předtím k politice nijak nevyjadřovali. Najednou je ale vidíme ve společnosti politiků. Veřejnost si tak klade oprávněnou otázku, jaké výhody za to tito lidé mají,“ říká v pořadu Jak to vidí... expertka na politický marketing a komunikaci Denisa Hejlová.
Placená manipulace?
Jak zrádné je prolnutí světa influencerů a politiky ukázal případ influencerky Denisy Kouřílkové alias Sugar Denny, která krátce poté, co si vyjela na kánoi s bývalým předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, natočila video, ve kterém svému známému s nadsázkou říká: „Dej si na mě pozor, já mám teď kontakty do politiky.“
Video už z internetu zmizelo, ale podle Hejlové dobře ilustruje problém. „My přímo nevidíme, že by za to influenceři dostávali zaplaceno, přesto je tu patrná snaha ukázat, že blízkost politiků může znamenat výhodu či vliv. A to není správně.“
CzechTourism zve do Česka influencery z Číny. Do země se tak mohou dostávat čínští agenti, varuje BIS
Číst článek
Každý má samozřejmě právo na to vyslovit v demokratické zemi svůj politický názor. „Pokud ale za to dostává nějakou protislužbu, nebo dokonce zaplaceno, měl by to říct. Jinak se z toho stává netransparentní skrytá reklama. A to už v pořádku není,“ upozorňuje Hejlová.
Šedá zóna influencerů
Situaci podle ní může zhoršit fakt, že od 10. října začnou v rámci Evropské unie platit přísnější pravidla pro zveřejňování politické reklamy i na sociálních sítích.
„Domníváme se, že spolu s omezením sponzorovaných příspěvků na sociálních sítích se toto přesune do sféry influencerů, kde je to samozřejmě hůře dohledatelné. Bez konkrétní smlouvy nelze prakticky dokázat, že politická strana influencerovi za propagaci zaplatila.“
Férovost, pravdivost a transparentnost jsou ostatně tři hlavní body, na které cílí i návrh Etického kodexu politického influencera. „Transparentnost je extrémně důležitá nejen pro influencery, ale i pro politické strany. Žádná strana nechce být spojována s případnými skandály influencera,“ uzavírá Denisa Hejlová.