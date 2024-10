Expertka: Jak se stát poučil z digitalizace stavebního řízení? Zatím jsme to neslyšeli, to je chyba

Snaha bývalého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) digitalizovat stavební řízení skončila fiaskem. „Pokud nechytneme dech, jak digitalizovat a zjednodušovat si práci technologiemi, tak pravděpodobnost, že budeme zaostávat, je téměř jistá,“ varuje v Interview Plus Eva Pavlíková (Zelení), manažerka a spoluautorka Výzvy za strategický přístup k digitalizaci. Interview Plus Praha 0:10 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

To, co v debatě o digitalizovaném stavebním řízení podle ní nezaznělo, je ponaučení, které si z celé situace vzít. „V IT světě se tomu říká takzvaná post mortem analýza, to znamená ve stavu smrti, kdy si řeknete, jaké chyby jste udělali a jak se z toho poučíte do budoucna,“ upozorňuje.

Jenže ve veřejné debatě úplně chybí poučení z předchozích chyb nepovedené digitalizace.

Vláda se rozhodla skončit se stávajícím systémem, který se vytvořil za ministra Bartoše na ministerstvu pro místní rozvoj. Zcela nový systém by se měl spustit až na začátku roku 2028.

Podle Pavlíkové je situace nepřehledná. Na jednu stranu tu byl velký tlak na to, aby digitalizace stavebního řízení probíhala hned od září. A pak se oznámilo, že je v pořádku digitalizaci zastavit a vyvíjet systém další tři roky.

„Pokud se podíváme do veřejných výstupů, jak se ta analýza a digitalizace vyhodnocovaly, tak jsou to spíš kusé informace,“ doplňuje k nepřehlednosti situace.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) o vzniklém systému řekl, že o jeho ukončení nerozhodli politici, nýbrž experti. Pavlíková si všímá toho, že slyšela vyjádření převážně politiků.

„Pokud se jednalo o experty uvnitř veřejné správy, tak ti mají omezený pohled. Neviděla jsem ale žádné vyjádření expertů z venku,“ vysvětluje.

Právě proto s kolegy připravila Výzvu za strategickou digitalizaci státu. „Ve veřejné debatě nám chyběl expertní pohled na strategické digitální projekty,“ dodává spoluzakladatelka platforem Česko.Digital a Byro.

Dopady digitalizace

Úspěšná digitalizace by přitom podle Pavlíkové mohla posílit důvěru občanů ve stát.

„Když změníme to, jak s námi stát komunikuje – a možná po nás bude chtít míň dat, možná k nám promluví přívětivěji, nebude nás nutit chodit na pobočku, když můžeme něco vyřídit z pohodlí domova – tak to je enormní dopad,“ je přesvědčená.

Důvěryhodnost je podle ní jedním z důvodů, proč se digitalizaci ve veřejném sektoru nedaří tolik jako v soukromém.

„Lidé velmi ochotně dávají svoje informace bance, velmi ochotně využívají online nákupy, dávají tam informace o tom, co nakupují, jestli kupují máslo, nebo rohlíky. Ale co se týká přístupu ke státu, tak tam nechtějí dávat žádné informace,“ srovnává.

Digitalizace se přitom podle ní může pozitivně promítnout do ekonomiky celé České republiky. Daly by se tak ušetřit jak lidské kapacity, tak peníze ze státního rozpočtu.

„Budoucnost je nejistá a technologie jsou akcelerátorem změn. Jsme národ technologického talentu a může to být jedna z našich konkurenčních výhod do budoucna, která by měla dopad na ekonomiku.“

Podle Pavlíkové tak závisí budoucí ekonomický růst Česka na tom, jak zvládneme digitalizaci a jak se k ní postavíme. „Pokud nechytneme dech, jak digitalizovat a zjednodušovat si práci technologiemi, tak pravděpodobnost, že budeme zaostávat, je téměř jistá,“ uzavírá.

