Expertka na legislativu držení zbraní: Mluví se o tom, že je u nás snadné pořídit si zbraň. Není to pravda

Podle údajů ministerstva vnitra má Česká republika více než 316 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Jak jsme na tom ve srovnání s jinými zeměmi? „V rámci Evropy jsme vlastně takový průměrný stát. Máme průměrné množství držitelů i průměrné množství zbraní,“ odpovídá Milena Bačkovská.

Host: Milena Bačkovská, odbornice na legislativu spojenou s držením zbraní z ministerstva vnitra. Moderuje Zita Senková

„Rakousko a Německo mají větší počet zbraní na počet obyvatelstva. Rakousko má větší počet držitelů zbraní a Skandinávie má výrazně víc zbraní než u nás. Polsko má menší počet zbraní, ale tam se teď změnila legislativa, takže jim to asi začne přibývat. Je to opravdu různé, ale jsme v takovém průměru. Nevybočujeme.“

V ČR je lehce přes milion registrovaných zbraní. To se může zdát jako vysoké číslo, ale Bačkovská údaj vysvětluje: „Ono se řekne, že je to milion zbraní, ale často se zapomíná, že v tom milionu jsou třeba tlumiče hluku výstřelu, náhradní hlavně do zbraní, které jsou evidovány samostatně.“

Je snadné pořídit si v ČR zbraň?

„Hodně se o tom mluví, jak je to u nás snadné, ale to není pravda,“ upozorňuje expertka na zbraňovou legislativu. „Proces není úplně jednoduchý. Když chce být člověk držitelem zbraně, nejprve musí získat zbrojní průkaz,“ doplňuje.

„To znamená, že je prověřen, že je bezúhonný, že nespáchal nějaký trestný čin v poměrně dlouhé periodě zpátky, je spolehlivý, to znamená, že není alkoholik, nebere drogy, ale také nepáchá nějaké přestupky,“ uvádí dále expertka.

Jaké jsou další podmínky získání zbrojního průkazu? „Musí složit zkoušku odborné způsobilosti, která není triviální. Musí se naučit na zkoušku, musí vědět, kde zbraně použít, respektive kde je nosit, jaké má povinnosti, jaká má práva a musí zvládnout i bezpečnou manipulaci.“

„Předvádí to zkušebnímu komisaři, že opravdu ví, jak se zbraní zacházet tak, aby nebyl nebezpečný svému okolí. Podstatné také je, že musí donést posudek o zdravotní způsobilosti,“ vysvětluje Bačkovská.

Přínos nového zbraňového zákona

„Nový zákon má primárně modernizovat stávající právní úpravu. Jsou tam i věci, které zpřísňují stávající režim. Přispěje k lepší regulaci zbraní, bude se častěji prověřovat zdravotní způsobilost držitelů, dojde k posílení sdílení informací mezi lékařskými databázemi a policejními databázemi.“

„Bude vybudována analytická nástavba centrálního registru zbraní, aby se lépe analyzovala podezřelá jednání.“

Milena Bačkovská dále vysvětluje: „Návrh nového zákona byl připraven už v minulém volebním období, ale potom tady byl covidový stav, takže byly jiné priority. Stávající systém není špatný, ale jde o to, že současný zákon platí přece jenom už 20 let.“

Expertka uvádí, že se změnil správní řád, ale výrazně hlavně pokročila digitalizace. Hlavním přínosem je podle Bačkovské modernizace a digitalizace legislativy, čímž se ulehčí komunikace mezi jednotlivými složkami.

Zákon má vstoupit v platnost v roce 2026, ministr vnitra Vít Rakušan chce, aby některá opatření vešla v platnost už od letošního července. Je to možné? „To je otázka spíše na poslance, předložit rychlou novelu stávajícího zákona není problém, to připravíme. Potom záleží na Poslanecké sněmovně, jestli to odhlasuje. To si netroufám odhadnout.“

