Expertka: Změny ve vládě jsou v souladu s ústavou. Hlavně odvolání Bartoše prezidentem a to, že neotálel

Odchod Pirátů z vlády, odvolání jejich šéfa Ivana Bartoše (Piráti) z postu ministra pro místní rozvoj i neobsazení postu ministra pro legislativu je v souladu s ústavou, usuzuje pro Český rozhlas Plus Marie Zámečníková z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Zejména je to tak z hlediska prezidenta, který odvolal ministra Bartoše a neotálel s tím. Jako jeho předchůdce," poukazuje. Praha 19:28 1. října 2024

Je z hlediska ústavního práva v pořádku, že Jan Lipavský zůstává členem vlády jako nestraník? Jak moc je tohle obvyklé?

Není to nic proti ústavě. Ze zveřejněných informací vyplývá, že on tu svoji demisi v zásadě stáhnul po rozhovoru s premiérem. To znamená, že jako nestraník, nebo, jak řekl, jako odborník může ve vládě sedět dál.

A pokud na tom panuje dohoda v rámci samotné vlády a je to po vůli premiéra, tak proti tomu nic nemluví.

Dějí se současné změny ve vládě podle ústavy? Není vláda na hraně ústavních pravidel? Mluví se o překročení kompetenčního zákona v případě přesunu agendy digitalizace stavebního řízení pod ministerstvo dopravy. Vidíte někde nějaké pochyby?

Je tam určitá diskuze v tom smyslu, že stavební řízení jako takové spadá podle kompetenčního zákona právě pod agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to, že tato agenda byla přiřčena jinému ministrovi, může být v rozporu se zákonem. To je téma k diskuzi.

Ale hlavní body, to znamená odvolání ministra Ivana Bartoše (Piráti), případně úterní demise zbývajících dvou pirátských ministrů, se odehrávají v intencích ústavy.

Zejména z hlediska prezidenta, který na žádost premiéra Petra Fialy (ODS) odvolal ministra Bartoše a neotálel s tím, jak tomu bylo například u některých dřívějších prezidentů. Hlavně tedy u jednoho předchozího.

Kvalita zákonů

Vláda nebude obsazovat post ministra pro legislativu a zruší ho. Je to v pořádku, zrušit ministerstvo během funkčního období?

Tady si musíme jasně uvědomit, že se nejedná o ministerstvo, ale o funkci ministra, který v podstatě nemá svoje klasické ministerstvo tak, jak ho vymezuje kompetenční zákon. Máme klasická ministerstva, jako je zdravotnictví, spravedlnost a tak dále, která předjímá kompetenční zákon. Ale není tam žádné ministerstvo pro legislativu.

Jinými slovy sice máme ministra pro legislativu, ale tomu, velmi zjednodušeně, chybí barák. Tedy nejen ta nemovitost na nábřeží v Praze, ale i mohutný aparát. Ministr pro legislativu byl dříve také nazýván ministrem bez portfeje a měli jsme takové ministry pro rovné příležitosti a lidská práva.

V zásadě je to ten, kdo sedí v čele Legislativní rady vlády. A může to být buď samostatný ministr, nebo někdo jiný z členů vlády.

To znamená, že když se vláda rozhodne toto místo již neobsazovat a vlastně ho zrušit tak to není nic protiprávního. Ale je to určitý signál o tom, jak moc je taková funkce pro vládu důležitá.

A jak si to vykládáte vy, že se agenda převede pod ministerstvo spravedlnosti? A že už nebude jeden člověk, který se o to má starat?

Není to nic nového. Už v minulosti někteří ministři spravedlnost seděli v čele Legislativní rady vlády a nebyl na to jmenován speciální ministr či ministryně.

Momentální situace, jak samozřejmě a bez diskuze se toto neobsazení funkce odehrálo, u mě vzbuzuje údiv a mírně zvednuté obočí. Já si to vykládám tak, že vláda vysílá signál, že jí na legislativě a kvalitě zákonodárství vlastně tolik nezáleží a nepotřebuje to.

Jakou práci po sobě ministr Michal Šalomoun (Piráti) zanechal? Bylo znát, že byl členem vlády?

Říká se takový populární výrok, že lidé ani nevěděli, kdo je ministr Šalomoun. Nebylo o něm moc slyšet, abych pravdu řekla.

Ale svoji práci odváděl běžným způsobem. Legislativní rada vlády a legislativní práce fungovaly. Určitě pracoval usilovně, ale ta práce nebyla podle mého názoru příliš vidět navenek.

To by možná tolik nevadilo. Ale bylo znát, že když tomu tato vláda dala na tři roky důležitost, tak že vytvářela kvalitnější, lépe legislativně zpracované podklady?

To nejde jen tak obecně soudit. Kvalita zákonodárství je velké téma dlouhodobě. A zda současné vládní návrhy jsou o poznání kvalitnější než návrhy minulé vlády, to by si zasloužilo samotnou hloubkovou analýzu. To se nedá posoudit takhle povrchně.