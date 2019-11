Čtyři lidé se vážně popálili při výbuchu v pardubické továrně Explosia

„Dvě osoby utrpěly popáleniny na více než 30 procentech těla, byly uvedeny do umělého spánku a připojeny na plicní ventilaci. Do Prahy je transportuje vrtulník,“ uvedl mluvčí záchranky Aleš Malý. Další dva popálené převáží do Prahy sanita, jsou při vědomí.

„Krátce po sedmé hodině ráno došlo ve výrobním objektu k zahoření střelného prachu. Při nehodě byli podle prvotního šetření dva zaměstnanci zraněni těžce a dva středně těžce,“ řekl pro Český rozhlas Pardubice mluvčí Explosie Martin Vencl.

Požár, který na místě nehody vznikl, je podle Vencla už uhašený.

Připravujeme podrobnosti.