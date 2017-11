Topolánkovi pokuta za pozdní zřízení transparentního účtu nehrozí, oznámil dohledový úřad

„Mirek Topolánek podnikl kroky ke zřízení volebního účtu bezprostředně poté, co oznámil kandidaturu. Máme za to, že v takových případech, kdy kandidát vstoupí do kampaně později až v průběhu kampaně, tak je na místě aplikovat pětidenní lhůtu analogicky k těm kandidátům, kteří si musí účet zřídit do pěti dnů od vyhlášení voleb,“ řekl Radiožurnálu člen úřadu Jan Outlý.

Expremiérovi hrozí až půlmilionová pokuta. Topolánek pozdě zaregistroval svůj transparentní účet Číst článek

Topolánkovi mohla hrozit sankce až půl milionu korun. Členové úřadu přitom nebyli jednotní v názoru, jestli si konto zřídil včas. Zákon v tom totiž není jasný.

Účet bývalého premiéra je transparentní od pátku. Ve stejný den na Úřad pro dohled dorazila žádost o jeho registraci. Kandidaturu oznámil Topolánek minulou neděli. Pětidenní lhůtu tak podle dohledového úřadu splnil.