Exředitel Cermatu Krejčí spolupracuje s Motoristy. ‚Jeho kandidaturu nelze vyloučit,‘ řekl Macinka

Miroslav Krejčí, bývalý ředitel státní organizace Cermat, která je zodpovědná mimo jiné za státní maturity či jednotnou přijímací zkoušku na střední školy, spolupracuje s Motoristy. Radí jim v oblasti školství a digitalizace, řekl novinářům na předvolební debatě o školství, kterou v úterý pořádala nezisková organizace Učitel naživo. Krejčí na této debatě za Motoristy vystupoval. Praha 19:51 10. června 2025

„Pan Krejčí je součástí expertní skupiny Motoristů pro programové oblasti školství a digitalizace. Jeho kandidaturu do Poslanecké sněmovny rozhodně nelze vyloučit,“ řekl předseda Motoristů Petr Macinka.

Krejčí uvedl, že by v případě nabídky zvažoval pozici ministra a že by mu v tuto chvíli bylo příjemnější být ministrem jako nestraník. K Motoristům se Krejčí dostal přes Adama Paclta, který u Motoristů řeší digitalizaci pro volební program, sdělil. Krejčí řekl novinářům, že není členem strany ani v ní nemá oficiální statut, že by byl něčím poradcem.

Krejčí skončil ve funkci ředitele Cermatu loni na podzim, vystřídala ho současná ředitelka Barbora Rosůlková. Důvodem jeho odchodu z čela organizace byly neshody mezi ním a zaměstnanci, někteří podali výpovědi.

Krejčí je odborníkem na kybernetickou bezpečnost a do vedení Cermatu nastoupil v září 2022. Jeho hlavním úkolem se stala příprava digitalizace státních přijímacích zkoušek na střední školy. Systém DiPSy nakonec Cermat zajistil sám, veřejnou zakázku na dodavatele systému zrušil, neboť by tendr nebylo možné včas dokončit. Nyní pracuje na poloviční úvazek na ministerstvu školství, řekl novinářům.