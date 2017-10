Extrémně silný vítr může v neděli ohrozit lidské životy, varují meteorologové

V neděli zasáhne celé Česko extrémně silný vítr. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 100 kilometrů za hodinu, na horách ale udeří vichřice o rychlosti až 160 km/h. Vítr by mohl podle meteorologů ohrozit lidské životy a způsobit škody na velkém území. Jeho sílu označili jako extrémně nebezpečnou. Očekávají také sníh, a to v místech nad 600 metrů. Vítr začne foukat v noci ze soboty na neděli. Praha 12:48 27. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meteorologové očekávají v neděli extrémně silný vítr | Foto: Filip Jandourek

Největší síly dosáhne v neděli kolem poledne a odpoledne, zeslábnout by měl večer. Podle ČHMÚ lze kvůli silnému větru očekávat materiální škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky dodávek elektrického proudu, polomy v lesích i ohrožení lidských životů.

Lidé by měli omezit pohyb venku a jízdy autem, neměli by chodit do lesa. Neměli by se ani zdržovat v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny, ale ani v blízkosti větších stromů či sloupů elektrického vedení. Nejprudší nárazy větru je podle meteorologů lepší přečkat v uzavřených prostorách. Pokud je jízda autem nutná, měli by řidiči jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou učinit auto neovladatelným. Hrozí také neprůjezdnost silnic.

„Přes Polsko bude postupovat k východu tlaková níže a v jejím týlu k nám začne proudit studený vzduch od severu. V průběhu noci na neděli a v neděli dopoledne bude postupně zesilovat západní vítr,“ uvedli meteorologové.

Nejsilnější vítr s extrémním stupněm nebezpečí předpovídají v poledních hodinách. Vítr bude dosahovat rychlosti od 40 do 58 kilometrů za hodinu s nárazy až do 108 km/h. Na horách se očekává vichřice s nárazy od 126 do 162 km/h.

V neděli by také mělo začít v Česku sněžit, a to nejen na horách. „V polohách nad 600 metrů bude silný vítr doprovázet sněžení, při intenzivních sněhových přeháňkách, v bouřkách může docházet k přechodnému snížení dohledností a tvorbě sněhové pokrývky,“ uvedl ČHMÚ. Na horách se postupně začnou místy vytvářet sněhové jazyky.