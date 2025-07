Extrémně zatíženou dopravu zmírní nový obchvat u Úval u Prahy. Dokončený má být v roce 2027

Ředitelství silnic a dálnic v Úvalech u Prahy zahájilo stavbu 12 a půl kilometru dlouhého obchvatu. Řidiči tak při cestě do Prahy a zpět nepojedou přes městské části Běchovice, Újezd nad Lesy, ani přes město Úvaly. Zjistil Český rozhlas Střední Čechy. Reportáž Úvaly (Středočeský kraj) 8:59 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová čtyřproudá silnice navazující na úsek Pražského okruhu Běchovice D1 | Foto: Ředitelství silnic a dálnic | Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Přes světelnou křižovatku za vjezdem do Úval projíždí řada kamionů a aut. Během ranní a odpolední špičky se tady běžně tvoří kolony. „V dopravní špičce nám to tady určitě usnadní průjezd, ale zase nám doma přibude hluk ze silnice. Bydlíme totiž přesně v tom místě, ke kterému se to přiblíží,“ říká Michaela, která jezdí do Úval na nákupy.

Úvaly a Běchovicemi denně projede okolo 28 000 aut. Ta ale neustále stojí, popojíždí a na komunikaci se nedá ani bezpečně najet.

„Pokud se řidiči nepustí, tak se tam prakticky, kromě světelných křižovatek, nedá vjet,“ popisuje generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Podle něj je zapotřebí vybudovat nový obchvat. K cestě do Prahy a zpět totiž silnici využívá stále více lidí.

Na obchvatu bude 23 mostů

Silničáři tak postaví novou čtyřproudou silnici dlouhou 12,5 kilometru. Bude mít 23 mostů, z toho sedm na hlavní trase. V rámci stavby bude zbudováno i šest mimoúrovňových křižovatek, vysvětluje ředitel projektu ze stavební společnosti Skanska Roman Zbořil.

Komunikace bude přímo navazovat na úsek Pražského okruhu Běchovice D1, který je už rozestavěný. „K tomu, aby to dobře fungovalo, je i tady potřebná výstavba přeložky silnice čtyřproudové komunikace, která stáhne dopravu z celého toho území, které je extrémně zatížené dopravou,“ říká ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Okruh má podle něj přispět k rovnoměrnému rozložení dopravy.

Stavba nové silnice bude stát téměř 3,8 miliardy korun. Dokončená má být na přelomu roku 2027 a 2028.