Extrémní srážky se nevyhnou ani částem Šumavy, Ústecka a Plzeňska. Meteorologové rozšířili výstrahu

⚠️Aktualizace výstrahy ČHMÚ ℹ️ Tato výstraha rozšiřuje včerejší (11. 9.) výstrahu o silný vítr a to s výjimkou Plzeňského kraje pro celé území Česka. Výstraha na dešťové srážky se upravuje a to tak, že se do extrémních srážek přidávají i další oblasti na Vysočině a některé… pic.twitter.com/nc7oyfoIg7