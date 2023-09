Nákup letounů F-35 je ekonomičtější než jiné varianty, tvrdí Řehka. Česko jich chce koupit 24

Nákup letounů páté generace F-35 by podle náčelníka generálního štábu Armády České republiky Karla Řehky byl ekonomičtější a efektivnější než jiné varianty. Podle velitele vzdušných sil Petra Čepelky by akvizice byla výrazným krokem ke zvyšování bojeschopnosti české armády. Po schůzce k modernizaci armády to v pondělí řekli novinářům. Česko nyní jedná s USA o koupi 24 amerických letounů F-35. Praha 14:12 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Řehky by bylo pořízení letounů páté generace velkým transformačním hybatelem pro celou armádu (ilustrační foto) | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Ministerstvo obrany by mělo finální výsledek vyjednávání představit vládě v řádech týdnů. Kabinet následně rozhodne o jejich nákupu. Podle Řehky by bylo pořízení letounů páté generace velkým transformačním hybatelem pro celou armádu, mohl by ji pomoci rychleji zdigitalizovat. Nákupem by se podle něj rozšířily schopnosti nejen letectva, ale armády jako celku.

Míka: Rekonstrukce čáslavského letiště vyjde na dalších deset miliard. Nákup F-35 nás ale nevysaje Číst článek

Zároveň upozornil, že nákup letounů páté generace není výrazně dražší oproti letounům předchozí generace. „Pořizovací náklady jsou zhruba stejné, v provozních nákladech má letoun páté generace vyšší spotřebu o necelou čtvrtinu,“ uvedl. Zároveň doplnil, že s letounem páté generace lze počítat minimálně dalších 40 let, zatímco při pořízení letounu nižší generace by armáda za 15 až 20 let stála před novým rozhodnutím jak letectvo modernizovat.

Cena je podle Řehky přijatelná v poměru k tomu, co za ni armáda obdrží. „Nabýváme výrazně vyšší schopnosti, než by to bylo u letounu čtvrté generace,“ řekl Řehka. Zároveň doplnil, že na plnění stejných úkolů by se muselo použít více letounů starší generace, než by tomu bylo v případě letounů F-35.

„My se jako člen NATO snažíme získat technologickou výhodu nad potenciálním protivníkem. To je jeden z důvodů pro nákup vyšší generace,“ uzavřel.

Téměř 112 miliard korun. Armáda upřesnila, za kolik může modernizovat české stíhací letectvo Číst článek

Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů páté generace české armádě v červnu. Maximální možnou částkou pro případný desetiletý kontrakt je 5,62 miliardy dolarů (asi 124 miliard korun). Částka je pro schválenou smlouvu nepřekročitelná, proto v ní standardně bývá zahrnuta i dostatečná rezerva, sdělil dříve mluvčí vlády Václav Smolka.

Podle Čepelky lze letouny považovat za optimální a nejlepší platformu, která umožní nejen ochranu vzdušného prostoru v maximální míře, ale také plnění koaličních závazků v Česku i mimo jeho území. Důležité mohou být také jako prvek odstrašení. Podle Čepelky bude v roce 2030 na evropském území působit více než 600 letounů F-35, což je pro protivníka velký vykřičník.

Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu amerických strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje páté generace, které by vystřídaly nyní využívané švédské gripeny. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současné době právě F-35 amerického výrobce Lockheed Martin, který by společně se společnostmi Boeing a Raytheon byl hlavními signatáři potenciálního kontraktu.