Míka: Rekonstrukce čáslavského letiště vyjde na dalších deset miliard. Nákup F-35 nás ale nevysaje

Armáda modernizuje stíhací letectvo za přibližně 112 miliard korun, uvedl pro Radiožurnálu generál Jaroslav Míka. Bývalý pilot je součástí týmu, který s Američany vyjednává o nákupu moderních stíhaček. Za tuto cenu Česko může pořídit 24 nadzvukových letounů F-35 včetně munice, simulátor pro výcvik a další služby. Rekonstrukce čáslavského letiště v sumě započítána není, vyjde na dalších deset miliard korun. Rozhovor Praha 6:00 3. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupce ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany a pilot Jaroslav Míka | Foto: Iveta Vávrová | Zdroj: Český rozhlas

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) má do konce září seznámit českou vládu s nabídkou na nákup amerických letounů F-35. Jste součástí týmu, který s Američany jednal. Co tedy ministryně na vládu ponese?

Aktuální nabídka ze strany Spojených států přesně odráží náš požadavek, který jsme pro pořízení systému letounů páté generace F-35 požadovali. Uveřejnil ji americký Kongres, který ji zastropoval maximální částkou 5,62 miliardy dolarů (necelých 122 miliard korun, pozn. red.) a obsahuje v podstatě všechno.

Nejsou to jenom letouny, je v tom životní cyklus po dobu smluvního vztahu, nezbytné zbraně, které potřebujeme pro dosažení operačních schopností, a je v tom výcvik, transfer simulačních technologií a také servis.

Téměř 112 miliard korun. Armáda upřesnila, za kolik může modernizovat české stíhací letectvo Číst článek

Pokud česká vláda nákup schválí, co se bude dít dál? Jaký je harmonogram?

Harmonogram je rozložen do deseti let. Pokud vláda schválí pořízení systému F-35, tak by do konce roku nebo začátkem příštího mělo dojít k podpisu smlouvy.

I splátkové období je rozložené do deseti let. Když to zprůměrujeme do roku 2034, budeme se ve splátkách dostávat do deseti procent rozpočtu ministerstva obrany. A když bychom to dali například k rozpočtu celého státu, tak jsme i pod jedním procentem.

Slova, že nás to jako stát úplně vysaje, že armáda nebude mít na ostatní projekty, jsou naprosto lichá. Pokud resort obrany bude hospodařit se dvěma procenty HDP, a to by měl, protože je to dáno zákonem, tak bude mít i na další rozvoj.

Nabídka americké strany je časově omezená. Dokdy platí?

Do konce března roku 2024.

Ministerstvo obrany by v příštím roce mělo hospodařit až se 150 miliardami korun. Říkáte, že to bude zhruba deset procent, to znamená 15 miliard ročně. Cena zakázky tedy bude 150 miliard?

Já jsem říkal, že to je samozřejmě zprůměrováno na období deseti let. Jsou léta, kdy se bude muset platit buď maličko víc, někdy míň. Je to z toho důvodu, že americká vláda nemůže utrácet dolary svých daňových poplatníků, a když dělá objednávky u průmyslu pro výrobu letadel, tak musí použít české peníze, protože to bude české zboží.

Nejlepší obrana je odstrašení. K tomu potřebujeme pokročilé technologie. Pokud je nemáte, hrozí porážka nebo vysilující opotřebovávací válka.

Proto 5. generace, proto F-35. pic.twitter.com/QvYYKmIx5m — Armáda ČR (@ArmadaCR) September 1, 2023

Samozřejmě takovou lehkou matematikou si říkáte, že to je 150 miliard, ale jak jsem říkal, smluvní vztah s americkou stranou nepřekročí 5,62 miliard amerických dolarů, spíše se blíží k těm pěti miliardám.

Nebudu teď přesný, protože vyjednávání nejsou úplně ukončená. Jednáme sice samozřejmě už jenom o detailech, ale myslím, že to je fér, aby se to vláda dozvěděla jako první.

Součástí nabídky je také asi 70 naváděných střel. Pokud by se Česká republika dostala do otevřeného konfliktu, nebude to málo?

Je to dostačující počet pro dosažení operačních schopností. Pro porovnání: dnes máme pro čtrnáct gripenů (stíhací letoun, který má česká armáda aktuálně ve výzbroji, pozn. red.) 24 střel středního dosahu.

Aktivační balíček ke smlouvě obsahuje dalších 70 střel, přičemž i těch původních 24 se dá použít pro letoun F-35. Armáda plánuje dokupovat zásoby další munice v průběhu celého životního cyklu.

Rozteklá ranvej či helikoptéra, která kvůli horku neodstartuje. NATO bojuje se změnami klimatu Číst článek

Mohl byste přece jen říct, na jak dlouho vystačí 70 střel v případě otevřeného konfliktu?

V porovnání s municí v řádech milionů kusů u pozemních sil se může zdát toto číslo jako malé a nedostatečné. Ale naváděné střely jsou přesné a účinné. Takže když se bavíme o zásobách munice proti vzdušným i pozemním cílům, tedy rakety a bomby, tak se pohybují v desítkách kusů nebo v nižších stovkách.

Dalších deset miliard

Na konci června ministryně Černochová řekla novinářům, že v ceně schválené americkým Kongresem je také infrastruktura. Ministerstvo obrany později upřesnilo, že rekonstrukce čáslavského letiště součástí naopak není. Jak to tedy je?

Americká strana nám poskytne asistenci jak při plánování, tak i při samotné výstavbě infrastruktury tak, aby splňovala veškeré požadavky.

To znamená, že čáslavské letiště bude muset armáda rekonstruovat ze svých vlastních peněz bez ohledu na typ letounu, který budeme používat. Část prostředků ale použijeme z aliančních fondů na výstavbu alianční infrastruktury, protože budeme i do budoucna plnit roli Host Nation Support (podporu ostatním partnerům NATO, pozn. red.) i na letišti v Čáslavi. Infrastruktura, která bude určena pouze pro české F-35, bude z rozpočtu ministerstva obrany.

Kolik tedy bude stát rekonstrukce základny v Čáslavi?

Když se budeme bavit o tom, co je spojeno s projektem F-35, tak na základě naší vnitřní studie a samozřejmě i zkušeností ze zahraničí se pohybujeme někde v řádech 400 až 500 milionů eur, takže jsme někde kolem deseti miliard korun.

Antimonopolní úřad pozastavil nákup aut pro výsadkáře, přezkoumá zadání zakázky Číst článek

Ve spojitosti s možným nákupem letounů F-35 se objevuje mnoho kritiky. V nedávném rozhovoru pro Mf Dnes řekl bývalý velitel vzdušných sil generál Petr Mikulenka, že nejvyšší položkou budou náklady na provoz nových stíhaček, které budou dva až třikrát vyšší než pořizovací cena. Jaká bude celková cena za letouny F-35? Bude to 400 miliard, o kterých mluvil generál Mikulenka?

Když si pořizujete jakýkoliv systém do výzbroje, tak musíte samozřejmě počítat s tím, že samotný nákup je jen začátek. Náklady na celý životní cyklus, který teď počítáme do roku 2069, vždy vychází u jakékoliv platformy dva až třikrát víc, než je samotná nákupní cena. Pan generál rozhodně neřekl něco nového. Je to úplně stejné, jako když si pořizujete nějakou drahou věc, a pak ji musíte servisovat.

Pronájem gripenů, tedy stíhaček aktuálně využívaných českou armádou, končí v roce 2027. Na čem budou vojáci létat, než dorazí první nové letouny, které je nahradí?

V současné době byla zahájena jednání se švédskou stranou. Gripen nám přinesl naprosto nové schopnosti oproti letounům MiG-21 (sovětský stíhací letoun, pozn. red.), které jsme předtím měli, a je jenom škoda, že jsme je nemohli mít v (původně) požadovaném počtu 24 kusů, abychom mohli využít všech jeho schopností. Po roce 2027 počítáme s používáním gripenů minimálně do ukončení jejich životního cyklu.

Takže počítáte s tím, budete dále provozovat gripeny?

Přesně tak.

Nemůže tedy nastat situace, kdy by Česko bylo bez stíhacích letounů a naše nebe by musel hlídat některý ze sousedních států, tak jako Češi v tuto chvíli dozorují slovenské nebe?

Tuto variantu vylučujeme, pracujeme na tom a předpokládáme, že to nenastane. Překryv tam je a ukončení gripenů plánujeme po dosažení plných operačních schopností systému F-35.