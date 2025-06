Fabrika už stojí pevně, vyhráno ještě není. Záchrana jizerskohorské kulturní památky pokračuje

Bývalou přádelnu v Bílém Potoce, v našich časech Jizerskohorské technické muzeum, řeka Smědá v posledních letech podemlela natolik, že hrozilo její zřícení. Základy vyztužily stovky tun betonu, investice do kulturní památky už překročila 5 milionů a další musí následovat. Bílý Potok 13:08 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

Stovky tun betonu a miliony korun vyplnily podemleté základy Jizerskohorského technického muzea, jehož statiku silně narušila řeka Smědá. „Fabrika už pevně stojí, ale ještě to není úplně u konce, ještě nás toho dost čeká, vyhráno ještě není,“ říká zakladatel Jizerskohorského technického muzea Pavel Šercl.

Se zakladatelem Jizerskohorského technického muzea Pavlem Šerclem natáčel redaktor Jaroslav Hoření

„Pořád je ta stavba taková, dalo by se říct, nahá. Ještě nám chybí to nejdůležitější a to je ochrana celé investice při betonování ochranného kamenného záhozu, pak už by mohlo být líp. Ještě nás čeká zatím provizorně zastabilizovaná kavárna, která se bude muset řešit v další etapě, a snažíme se poshánět finance, abychom v průběhu stavby, která tady teď probíhá, byli schopní zrealizovat opravu vstupního mostu. Pata mostu má ten samý problém, jako měl zbytek fabriky,“ dodává.

Záchranu bývalé přádelny v Bílém Potoce vzali za svou stovky podporovatelů. I když ještě není vyhráno, není všechno hotovo, natož zaplaceno, mohou si spolu s muzejníky říct „Stojí to za to!“. Pod tímto názvem proběhne v pátek 6. června 2025 v Jizerskohorském technickém muzeu benefiční večer.

Kdo vystoupí a jak mohou zájemci přispět? Poslechněte si rozhovor výše.