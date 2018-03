Facebook zná váš telefonní seznam, oblíbené obchody i minulost. Podívejte se, co zjistíte ze svých dat

Co všechno o vás ví sociální sítě? V souvislosti s aktuální kauzou společností Facebook a Cambridge Analytica se to dozvídá čím dál víc lidí. Rozhodli jsme se stáhnout svá facebooková data a ověřit to na vlastní kůži. Praha 6:00 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

K vlastním datům se lze dostat snadno. Facebook na požádání vyrobí archiv většiny informací, které o každém uživateli schraňuje.

V balíku každý najde své příspěvky, všechny fotografie a videa, které na facebook nahrál, ale také výpis všech chatových konverzací nebo seznam reklam, na které dotyčný v poslední době klikl. Seznam informací Facebook nabízí v tabulce na svém webu. Nakolik poskytnutá datová sada pokrývá skutečnou šíři informací, kterou o uživatelích síť má, ovšem zůstavá tajemstvím.

Zpětně se také lze probrat záznamy o tom, které kamarády uživatelé smazali a čí žádosti o přátelství vůbec nepřijali. V záznamech ale lze objevit třeba i celý telefonní seznam. Facebooku ho zpřístupnila chatovací aplikace Messenger, kterou má pravděpodobně každý uživatel sociální sítě v telefonu. Jak radí třeba bezpečnostní expert Michal Špaček, něco takového lze zakázat a kontakty vymazat. Většina uživatelů facebooku ovšem možnosti nevyužívá.

Podstatné je, že chatovací aplikaci může každý dát přístup i k telefonním hovorům a sms zprávám, následně pak může část komunikace vést skrze aplikaci facebooku a ušetříte tak za mobilního operátora. Informace o tom, s kým si každý volá a smskuje, má pak společnost Facebook k dispozici také.

Aby datový tým iROZHLAS.cz zjistil, kolik informací o nich Facebook schraňuje, ověřil si své archivy vlastnoručně. Data si stáhli tři členové redakce s různě aktivními facebookovými profily: datoví novináři Petr Kočí a Michal Zlatkovský a analytik Adam Javůrek.

Co zjistili?

Petr Kočí (39 let, 200 MB dat)

„Nejvíc mě překvapilo, že Facebook si z mého telefonu stáhl kompletní telefonní seznam a má tedy jména a čísla například i na lidi, kteří na sociální síti nejsou právě z obavy o ztrátu soukromí. Promiňte, přátelé!

Facebook má i obsáhlý – i když ne kompletní – výpis mých telefonních hovorů z doby před půl rokem. Nejen kdy a komu jsem volal, ale také kdo volal mně, které hovory jsem nepřijal, odeslané a přijaté sms, ty naštěstí bez jejich textového obsahu, tedy 'jen' záznam o tom, kdo kdy a komu je poslal.

Dosud jsem si myslel, že takové údaje mám jen já a můj telefonní operátor, který by se přeci jen měl řídit o něco přísnějšími zákony na ochranu soukromí než americká korporace. Představuju si, jak se také na základě výpisu hovorů dají hledat příjemci reklamy:

člověk, který volá jen v pracovní době nebo naopak hlavně v noci

člověk, který často telefonuje s čísly z jiné země

člověk, kterému neustále zvoní telefon a on většinu hovorů nepřijímá

člověk, který stále někam volá a nikdo mu to nezvedá

člověk, kterému nikdo nevolá a on také nikomu nevolá...

Pokud si sociální síť představíme jako zjednodušený model skutečných vztahů ve společnosti, s výpisem hovorů lze tuhle mapu krásně zpřesnit především u střední a starší generace, pro kterou je stále hlavním nástrojem komunikace na dálku telefon.

Na seznamu 'reklamních témat', která mě podle facebookových algoritmů zajímají, jsem našel mimo jiné všechny politické strany, které jsem v posledních deseti letech volil (a žádnou z těch, které jsem nevolil), oba mé oblíbené obchody s potravinami, restaurace, kde jsem byl i kam jsem jen chtěl jít a hledal jsem je na Facebooku, obory, které jsem studoval a témata, o kterých jsem psal, média a autoři, kteří mě zajímají, ale i města a země, které jsem navštívil.

Na seznamu jsou i některé položky, které si moc dobře vysvětlit neumím (Ježíš, terapie, indonéský deník Republika, nebo apokalyptismus), přesto můžu říct, že kdybych se vědomě snažil zacílit reklamu sám na sebe, asi bych to o moc líp než Facebook nedovedl.“

Adam Javůrek (37 let, 480 MB dat)

„Z dat jsem byl vlastně zklamaný. Není v nich nic, co by mě šokovalo - ale možná jsem prostě jenom otrlý. Nejvíc jsem byl zvědavý na to, jestli se v souborech náhodou neobjeví soukromé zprávy, které jsem kdysi úmyslně smazal. Ty tam opravdu nejsou, sám Facebook ovšem upozorňuje, že uživatel maže pouze vlastní kopii a protistraně zprávy zůstávají.

Nic překvapivého nevidím ani ve výpisu reklamních preferencí. Facebook víceméně jen kopíruje názvy stránek, které lajkuju. Pobavilo mě, že do mých preferencí přidali Buddhism a Buddhahood, přičemž je mi buddhismus úplně ukradený. Vysvětluju si to tím, že lajkuju facebookovou stránku restaurace s Buddhou v názvu, kterou navíc pravidelně navštěvuju kvůli dennímu menu. To mi přijde jako dost začátečnická chyba a trochu to otřáslo mou představou o velmi promyšlených algoritmech Facebooku.

Překvapilo mě ale, že klikám na víc placeného obsahu, než jsem si myslel - v průměru jednou denně. Zaujalo mě, že Airbnb a Uber Eats mají mé kontaktní informace, aniž bych kdy využil jejich služby. Ale nevylučuju, že jsem si někdy třeba stáhl jejich aplikaci, přihlásil se přes facebook, pak ji odinstaloval, aniž bych to kdy využil, a zapomněl na to.

V kontaktních informacích jsem našel i lidi, které mám ve svém telefonu, ale ne na Facebooku. Je možné, že jsem kdysi dávno na začátku dal Facebooku souhlas s tím, že se podívá do mých kontaktů, aby mi dal tipy na potenciální přátele podle telefonních čísel. Moc mě to ale netrápí.“

Michal Zlatkovský (26 let, 10,9 GB dat)

„Ze všech stažených dat jsem nejvíc času strávil nad obří složkou fotek poslaných přes aplikaci Messenger. Za necelých pět let od doby, kdy jsem si aktuální profil založil, je jich skoro 45 tisíc! Patří mezi ně spousta snímků obrazovky, vtipných obrázků, příjemných i nepříjemných vzpomínek.

Z chronologického seřazení fotek se dá vyčíst mnohé - s kým a kam jsem v tu kterou dobu chodil na pivo, kde jsem pracoval i s kým jsem měl partnerské vztahy... S tím, jaké schopnosti strojového učení má facebook k dispozici, by mohl snadno zrekonstruovat celý můj dospělý život.

Každý, kdo si uchovával záznamy konverzací třeba z ICQ, ví, jaký zážitek je číst je s několikaletým odstupem. To se stalo i mně - jen nejde o nic, co by bylo nějak specifické pro facebook.

Stejně jako kolegové jsem i já v datech našel svůj telefonní seznam, na rozdíl od nich ovšem i neuvěřitelně nepřesný výpis reklamních témat - hned pod sebou byly například socialismus, vejce, orkové, ironie a kukuřice. Nejsem si jistý, k čemu z toho tíhnu víc.

Zdá se tak, že 'špehovací' systémy Facebooku jsou nastaveny spíš na typické občasné uživatele, jakými jsou moji kolegové, než na ty jako já, kteří ho využívají až hyperaktivně. Ukazuje se to i na výpisu reklam - klikám na ně opravdu jen minimálně. Ti nejaktivnější uživatelé tak facebookový obchodní model neohrozí.“

Facebook data nesbírá sám. Ve světle skandálu s Cambridge Analytica je třeba mít na paměti, že podrobné infromace o svých uživatelách sbírají i ostatní služby. Obdobný balíček jako od Facebooku získáte i od společnosti Google, dostanete se tak třeba ke kompletní databázi všech svých e-mailů. Službu nabízí i Twitter.

Informace lze z faceboku vymazat jedině kompletním smazáním celého účtu. Likvidaci jen části historie, například jen starých fotek nebo konverzací, síť ale neumožňuje.