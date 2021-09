David z SPD napsal, že Evropská komise chce přijmout 30 tisíc uprchlíků z Afghánistánu. Pravda to ale není

Dva facebookové příspěvky o afghánských uprchlících nasbíraly skoro osm tisíc sdílení, komentářů a lajků. Šíří přitom informace, které skutečnost překrucují. V dalším díle seriálu Ověřovna!, který zkoumá předvolební dezinformace, se věnujeme migraci. Jak řeší Evropská komise uprchlíky z Afghánistánu? Nutí skutečně státy přijímat desetitisíce uprchlíků? Ověřovna! Praha 13:31 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan David z SPD sdílel 1. září dezinformaci, že Evropská komise chce přijmout minimálně 30 tisíc afghánských uprchlíků | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Europoslanec Ivan David z SPD 22. srpna a 1. září zveřejnil na svém oficiálním facebookovém profilu dva příspěvky o afghánských uprchlících a postoji Evropské komise. První uvádí větou: „Ursula von der Leyenová pozvala Afghánce do Evropy.“ Ve druhém příspěvku popisuje situaci po jednání unijních ministrů vnitra, kteří se shodli, že nechtějí, aby se s afghánskými uprchlíky opakovala neřízená migrace z roku 2015.

Pak ale Ivan David dodává: „I tak si ale Evropská komise vede svou a chce přijmout minimálně 30 000 ‚tlumočníků‘.“ V závěru dlouhého příspěvku (kompletní znění je na konci článku, pozn. red.) o jednáních mezi členskými státy pak znovu opakuje: „Evropská komise nicméně už číslo 30 000 vyřkla, a tím opět vykročila mimo rámec toho, co chtějí členské země.“

Jak to tedy je?

Evropská komise nikdy o žádném povinném přerozdělování Afghánců nemluvila. Navíc ani nikoho přijímat nemůže, dodává Vít Novotný, seniorní analytik z Centra Wilfrieda Martense pro evropská studia: „Evropská komise může vyzvat členské státy, aby přesídlily podle vlastního rozhodnutí určitý počet lidí z Afghánistánu nebo ze zemí blízkých Afghánistánu.“

Podle Novotného nelze o slovech předsedkyně komise mluvit jako o pozvání Afghánců do Evropy: „Ona nikoho zvát nemůže. Předsedkyně komise může pouze vyzvat členské země Evropské unie, aby zvážily přesídlení Afghánců přímo z Afghánistánu nebo pravděpodobněji z Pákistánu nebo jiné blízké země.“

Když v srpnu Afghánistán obsadil Tálibán, začala Evropská unie řešit, jak afghánským uprchlíkům pomoct. Ursula von der Leyenová tehdy řekla, že státy, které v Afghánistánu působily, by měly být solidární a zapojit se do přesidlování afghánských uprchlíků. Unie by jim na to dala finance: „Evropská unie je připravená sehrát svou roli, hledáme v rozpočtu nutné prostředky, abychom pomohli státům, které se k tomu postaví čelem a s přesídlováním pomohou.“

Do Bruselu se sjeli ministři vnitra členských států. Výsledkem jednání bylo, že nabídky na poskytnutí azylu zůstanou na rozhodnutí jednotlivých států. Komise jen vyzvala státy, jestli nepomohou těm nejohroženějším, například vzdělaným ženám, kterým hrozí ze strany Tálibánu nebezpečí.

Česko nepomůže

Česko se postará pouze o 170 Afghánců, které v polovině srpna evakuovalo spolu s českými diplomaty z Kábulu. Jsou to lidé, kteří spolupracovali s českou armádou nebo ministerstvem zahraničních věcí a Česko je prověřilo. Víc se Česká republika podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD zapojovat nebude: „Žádné kvóty nebo žádná čísla nebyla na stole. Všichni akceptují to, že každý stát dělá, co může, a těch našich dvě stě lidí je myslím solidní číslo.“

Ani v závěrech mimořádného jednání ministrů vnitra není o přesídlení skoro nic, protože se státy EU na žádném společném postupu nedohodly, a ani se dohodnout nechystají. Shodly se na tom, že se nesmí opakovat situace z roku 2015, kdy do Evropy utíkaly desetitisíce uprchlíků. Evropská unie se proto zaměří hlavně na pomoc lidem prchajícím před Tálibánem přímo v Afghánistánu a sousedních zemích.

V pondělí ministerstvo zahraničí oznámilo, že Česká republika poskytne Afghánistánu humanitární pomoc 75 milionů korun.

Zavádějící zprávy na sítích

Nelze říct, kolik přesně lidí tyto zavádějící zprávy mohlo číst. Celkem posbíraly osm tisíc reakcí ve smyslu komentářů nebo sdílení. Informace si pak převzaly i některé další weby, které experti hodnotí jako alternativní.

Europoslance Ivana Davida se pokušel opakovaně Radiožurnál kontaktovat telefonicky i přes SMS, vyjádření zatím redakci neposkytl.

Příspěvek Ivana Davida z SPD z 22. srpna měl na sociálních sítích tisíce sdílení | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz