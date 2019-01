‚Dupnout na krk.‘ Okresní soudy potrestaly muže a ženu za nenávistné komentáře proti novorozenci

„Je to odpad, má to v genech. Bude se jen dál množit, kolik takovej negr bude mít za 25 let potomků. Takže za mě dupnout na krk.“ „Nemá tady co dělat, já být porodník, mám za dopoledne plnej kýbl.“ To jsou dva nenávistné komentáře, které napsali Pavel Hrabák a Lada Vyskočilová pod fotku novorozence. A za které je potrestaly okresní soudy, uvedl týdeník Respekt.

