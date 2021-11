Facebook se přejmenoval na Meta, zrušil stránku pražské neziskové organizace se stejným názvem

Když Facebook ohlásil změnu jména, mělo to i jednu nečekanou dohru. Americký technologický gigant se nově jmenuje Meta. Stejný název nese i pražská nezisková organizace, podporující děti s odlišným mateřským jazykem a jejich učitele. A právě té zrušil Facebook na své síti stránku: prý zneužívá identitu technologického giganta. „Vypnuli ji bez upozornění,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ředitelka Meta o.p.s. Zuzana Papáčková. ROZHOVOR Praha 15:24 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mark Zuckerberg, zakladatel sociální sítě Facebook na konferenci F8. | Zdroj: Reuters

Co se vlastně stalo?

V pondělí kolem jedné hodiny odpoledne jsem se šla podívat na facebookovou stránku naší organizace. Teď máme kampaň, na facebooku poměrně hojně zveřejňujeme spoty a další věci. Šla jsem se podívat, jestli je potřeba reagovat na nějaké komentáře. A zjistila jsem, že je stránka zrušená.

Bylo tam uvedeno, že jsme porušili „zásady Facebooku pro stránky v otázce zneužívání identity a vydávání se za jednotlivce nebo podnik.“

Kolik jste tam měli fanoušků?

Sledovalo nás tam 4 717 lidí.

A vaše stránka existovala jak dlouho?

Založili jsme ji v roce 2009.

Co jste si řekla, když jste to zjistila?

Přišlo mi tak absurdní, že jsem se tomu i smála. Když jsme se dozvěděli, že se Facebook přejmenoval, vtipkovali jsme o tom. Ale opravdu nás vůbec nenapadlo, že se to může zvrtnout v takovou situaci.

Sdělení společnosti Facebook, kterým organizaci Meta oznámilo, že je její stránka zrušena | Zdroj: archiv Meta o. p. s.

Chápete to tak, že protože je Facebook poskytovatel a o mnoho větší společnost, tak se rozhodl po přejmenování vás odstranit jako někoho, kdo se za něj vydává?

Ano. Principiálně to chápu, je to jejich platforma a mají právo tohle udělat. Vypnuli to ale bez jakéhokoliv upozornění, že se to shoduje s jejich novým názvem, nedali nám vědět, až si to přejmenujeme.

Podali jste nějakou stížnost?

Byla tam možnost podat odvolání, takže jsme to vyplnili a doložili i to, že podle rejstříku obecně prospěšných společností zjevně existujeme déle než název společnosti Facebook. Dostali jsme odpověď, že je to v řešení. Tuším, že to může trvat poměrně dlouho.

ředitelka Meta o. p. s. Zuzana Papáčková | Zdroj: archiv Zuzany Papáčkové

A během té doby, kdyby vám facebook dal nakonec možnost si stránku například s novým názvem obnovit, vám síť asi dost zkomplikovala práci.

Ano, je to pro nás poměrně významná platforma, na které komunikujeme svoje služby. Už ten profil máme dlouho, kdyby nás upozornili, nebyl by problém k názvu přidat třeba o. p. s. (obecně prospěšná společnost, pozn. red.), jak to máme na Instagramu. Ten zatím nezrušili.

Na facebooku navíc zveřejňujeme běžně, že budou kurzy nebo další akce. A je nešťastné, že se to stalo v průběhu kampaně cílené na české teenagery, jejíž pomocí chceme podpořit jejich zvídavost vůči spolužákům, kteří mají odlišné kořeny. Na facebooku cílená skupina moc zastoupená není, jsou tam ale jejich rodiče a pedagogové. Byli jsme uprostřed téhle akce, když se to stalo.