Facebook ovládá Zeman. Na twitteru se prezidentským kandidátům nedaří

Do prezidentské volby zbývá už jen necelých sedm týdnů a kampaně devatera kandidátů vstupují do finální fáze. Důležitou roli budou hrát sociální sítě. V počtu sledujících na facebooku s velkým náskokem vede Miloš Zeman. V množství takzvaných 'lajků' zase vítězí bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. Se svými fanoušky pak nejintenzivněji komunikuje Michal Horáček. Praha 18:15 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě a jejich mobilní aplikace. Facebook, Instagram, Twitter i Snapchat a Spotify. (Ilustrační snímek) | Foto: Tero Vesalainen | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Klipy vyjadřující podporu celebrit, vytváření facebookových událostí nebo sdílení obrazů knížete s čírem. To vše pomohlo Karlu Schwarzenbergovi před prezidentskou volbou v roce 2013 suverénně ovládnout sociální sítě. A také vynést tehdejšího šéfa TOP 09 do druhého kola.

Význam sociálních sítí ve volebním klání si proto velmi dobře uvědomují i současní uchazeči o prezidentský post. Většina z nich sítě spravuje společně se svým týmem. Třeba kandidující diplomat Pavel Fischer.

„Já osobně mám na starosti Twitter, ale máme i facebookový profil a instagramový. A tady máme každodenní konzultace. V současné době se ukazuje, že video je velmi výhodný prostředek pro sdělení i velmi politických obsahů, takže i ty videoobsahy tomu přizpůsobujeme,“ říká Radiožurnálu.

Sociální síť Twitter. (Ilustrační snímek) | Foto: Freestock | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Na facebooku je podle dat společnosti Socialbakers, která se zabývá analýzou sociálních sítí, nejúspěšnější profil Miloše Zemana. Jako jediný překročil hranici sta tisíc sledujících. Facebookové příspěvky současného prezidenta také nejvíce lidí komentuje a sdílí na svých profilech.

Podle analytika marketingové agentury Socialsharks Tomáše Dvořáka noví fanoušci nejrychleji přibývají Michalu Horáčkovi a Jiřímu Drahošovi. „Důležitá věc, kterou jsme také sledovali, bylo to, jak jednotliví kandidáti reagují na své fanoušky a odpovídají na dotazy, a tam by si suverénní prvenství připsal Michal Horáček, který reaguje až na šedesát osm procent veškerých dotazů.“

Twitter prezidentského kandidáta Horáčka. | Foto: Mockup World | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Horáček je momentálně druhý za Drahošem v počtu takzvaných lajků, kterými uživatelé facebooku vyjadřují, že se jim příspěvek líbí.

„Já jsem na sociálních sítích dlouho. Už před kampaní jsem měl 60 tisíc sledujících. Vím, že to je důležité. Musím pochválit sociální sítě v tom, že mě seznámily s lidmi, se kterými bych se jinak neseznámil, s jejich nápady, kritikou,“ říká.

Nováčci na sítích

Další kandidáti, jako například Mirek Topolánek, Jiří Hynek nebo Vratislav Kulhánek, jsou na sociálních sítítch nováčky. Topolánek si založil facebookový účet před dvěma týdny a twitter v září. Tvrdí, že v té době ještě nevěděl, že bude kandidovat.

„Facebook mi zpracovává tým. Twitter si spravuji sám, což je vidět. Sem tam udělám nějakou drobnou chybu. Je to autentické, není tam absolutně žádná stylizace. Žena mě tlačila už nějakou dobu, abych si založil twitter. Říkala: 'Twitter, to je přesně pro tebe, málokdo umí dostat do 140 znaků myšlenku, tak aby nevyzněla úplně blbě.' Tak jsem to vyzkoušel a potvrdilo se to, že mě ten formát baví.

Falešný účet Karla Schwarzenberga na twitteru má daleko větší počet sledujících než kandidáti na prezidenta. | Foto: repro Twitter / @schwarzenberg a Pixabay | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Podle datové analytičky Lenky Krsové má právě Topolánek potenciál v příštích týdnech na sociálních sítích prudce stoupat, podobně jako před pěti lety Schwarzenberg. „Černým koněm bude teď podle mě Mirek Topolánek. Už jenom proto, že celý jeho náběh do kampaně je absolutně nečekaný. Je to enfant terrible tohoto uskupení, které se momentálně hlásí k postu prezidenta. On je asi nejpřímočařejší ze všech kandidátů.“

Twitterové profily kandidátů jsou ale výrazně méně sledované než facebook. Nejúspěšnější je Jiří Drahoš s 12 tisíci příznivci. Pro srovnání: třeba falešný profil Karla Schwarzenberga sleduje na twitteru 267 tisíc lidí. Několik prezidentských kandidátů si také vytvořilo profil na síti Instagram nebo kanálu YouTube, jejich dosah je ale zatím velmi omezený.

Wikipedie v číslech

Datoví novináři Českého rozhlasu zpracovali četnost návštěv jednotlivých kandidátů, které uživatelé hledali na otevřené encyklopedii Wikipedie. Návštěvy jednotlivých výrazů – kandidátů si prohlédněte v grafech níže.