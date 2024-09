Facebook zablokoval stránku neziskové organizace RESCO. Skupina pomáhá v povodni postiženém Zátoru

Nezisková organizace Regionální systém civilní ochrany ČR (RESCO), která po povodni pomáhá v Zátoru na Bruntálsku, se potýká s nečekaným problémem. Sociální síť Facebook zablokovala její stránku s odůvodněním, že se vydává za někoho jiného. Stránka má přitom stejný název od svého založení. Pro organizaci jde o důležitý komunikační kanál a pro mnohé jediný způsob komunikace. V neděli to sdělil předseda představenstva RESCO Ondřej Bumba. Praha 9:54 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úklid po ničivých povodních v obci Zátor, která leží kousek od Krnova | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to obrovský problém, v těchto chvílích je komunikace s postiženými kriticky důležitá, v obci nebyl dostupný mobilní signál, a byť se to každým dnem zlepšuje, pro mnohé to byl jediný způsob komunikace,“ uvedl Bumba. Hned se podle něj snažili kontaktovat technickou podporu facebooku, ale po několika hodinách úsilí dostali jen nic neříkající automatické odpovědi.

Organizace v Zátoru vypomáhá s provozem krizového štábu obce a s vypořádáním se s následky povodně. Skupinu RESCO v Zátoru vede policista Martin Polák. Projekt vznikl po ničivém tornádu na Moravě před dvěma lety, kde Polák a další jeho spolupracovníci pomáhali.

RESCO samo vyzývá k obecné obezřetnosti, protože po mimořádných událostech se podle něj vždy objeví někdo, kdo se solidarity ostatních pokusí zneužít pro svůj prospěch. „Řešili jsme nespočet takových případů na Moravě po tornádu, nepochybně se tací najdou i teď, po povodních,“ uvedl Bumba.

Stránka organizace ale podle něj nepůsobila podezřele, nebyla založena přednedávnem, neměnila název ani na ní nebyla žádná jiná podobná aktivita.

„Nedovedeme si vysvětlit, jak k tomu mohlo dojít, zda je to způsobené chybnými algoritmy facebooku nebo někým, kdo naši stránku nahlašoval. Každopádně zablokování naší stránky nám výrazně komplikuje naši práci, kterou všichni děláme zdarma a ve svém volném čase. Situace nás mrzí o to více, že čas strávený jejím řešením jsme mohli strávit smysluplně, pomocí těm, kteří to teď nejvíce potřebují,“ uvedl Bumba.