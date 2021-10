Nemovitosti ve Francii i vstup do politiky. Čím si premiér Babiš v kauze Pandora Papers protiřečí?

„Nikdy jsem nevlastnil nemovitost ve Francii.“ To je jen jeden z výroků, jimiž se premiér Andrej Babiš (ANO) hájí vůči zjištění, že přes řetězec offshorových firem nakoupil luxusní nemovitosti na Azurovém pobřeží. Jeho vyjádření není ovšem přesné. Podobně je na tom prohlášení, že v podezřelé struktuře figuroval ještě před vstupem do politiky. Server iROZHLAS.cz zmapoval nepřesnosti i odchylky v Babišových výrocích a uvádí je na pravou míru. Praha 5:00 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zodpovídá dotazy novinářů po vyhlášení výsledků voleb. | Zdroj: Reuters

Nemovitosti ve Francii

„Já nevlastním žádnou nemovitost ve Francii.“

Tímto výrokem premiér Andrej Babiš (ANO) čelil v pondělí odpoledne otázkám novinářů, kteří od něj v ten moment získali první širší vyjádření ke kauze Pandora Papers. Server Investigace.cz s odkazem na miliony uniklých dokumentů popsal, že si předseda vlády přes řetězec společností z daňového ráje koupil ve Francii nemovitosti za bezmála 400 milionů korun. Mezi nimi i luxusní sídlo na Azurovém pobřeží Château Bigaud, kde v minulých letech trávil s rodinnou dovolenou.

V pondělí v podvečer ovšem svoje prohlášení upravil. V rozhovoru pro server TN.cz řekl následující: „Dnes je pravděpodobně ve svěřenském fondu.“ Babiš tak připustil, že francouzská nemovitost by mohla nadále spadat pod koncern SynBiol, kam se v roce 2018 včlenila. Daný holding sdružuje například někdejší premiérův zdravotnický byznys a stará se i o koncernové nemovitosti, a je rovněž zaparkován v Babišových svěřenských fondech.

„Nevlastním a nikdy jsem nevlastnil nemovitost ve Francii. “ Andrej Babiš (premiér hnutí ANO pro TN.cz)

Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka, který se vyjadřuje i za SynBiol, na přímý dotaz odpověděl spíše neurčitě. „Jsme soukromá společnost. Podnikáme na území Evropské unie podle platného práva a řádně platíme daně. Jako každý jiný podnikatelský subjekt máme i my právo chránit své obchodní tajemství,“ reagoval na otázku, zda je holding nadále majitelem dané nemovitosti.

Babiš navíc pro TN.cz v pondělí připojil ještě další sporné vyjádření, a sice to, že nemovitosti ve Francii nikdy nevlastnil. Usedlost Château Bigaud a další luxusní majetky přitom v roce 2009 prokazatelně přes síť offshorových firem nakoupil. A jak rovněž sám pro Českou televizi připustil, tehdejší postup pro politika nebyl vhodný. „Tehdy jsem ale v politice nebyl,“ hájil se předseda vlády s tím, že obchod byl legální.

Nemovitosti, které podle Investigace.cz koupil premiér Andrej Babiš (ANO). V roce 2015 se Babiš nechal v bazénu jedné z nich vyfotit a na sociální sítě umístil fotografii s větou: „25.7 obhajuju rozpočet v Lánech, tak trénuju.“ | Zdroj: Koláž iROZHLAS

A jak transakce přesně proběhla? Babiš si měl podle serveru Investigace.cz v červenci roku 2009 pomocí právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské kanceláře Alcogal nechat anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. Nejdříve to byla Blakey Finance Limited sídlící na Britských Panenských ostrovech, do které Babiš krátce po jejím založení vložil 15 milionů euro.

Peníze firma vzápětí poslala jako půjčku další Babišem ovládané firmě - americké Boyne Holding LLC. Ta posléze přes dceřinou firmu SCP Bigaud se sídlem v Monte Carlu nemovitosti ve Francii nakoupila, a to včetně Château Bigaud. V roce 2018 se pak monacká firma dostala do koncernu SynBiol. O dva roky později ale zanikla sloučením s další holdingovou firmou, a sice I.M.O.D.I.M., jak lze vyčíst z poslední výroční zprávy SynBiolu.

Politik vs. podnikatel

„Nebyl jsem politik, byl jsem podnikatel.“

Premiér Babiš se v pondělním rozhovoru pro server TN.cz také bránil tím, že kritizovaná transakce, kdy přes offshorové firmy nakoupil nemovitosti ve Francii, proběhla před jeho vstupem do politiky. Současně po odhaleních Pandora Papers připustil, že takový postup není pro politiky vhodný. Sám totiž již dříve například na plénu Poslanecké sněmovny využívání společností v daňových rájích pro podnikání kritizoval.

„Peníze se vrátily dříve, než jsem se stal politikem,“ pokračoval předseda vlády. Půjčka ve výši 15 milionů eur, tedy v přepočtu 381 milionů korun, kterou poskytl firmě sídlící na Britských Panenských ostrovech Blakey Finance Limited, měla přitom podle údajů zveřejněných na webu Investigace.cz splatnost až v roce 2019. Mimochodem: podle autorů textu nebyla kryta zástavou ani jiným mechanismem, který by jistil její splacení.

Pro rádio Frekvence 1 pak Babiš v pondělí ještě upřesnil, že se zapůjčené finance vrátily do české banky v roce 2013. Kde ovšem offshorová firma na splacení částky vzala peníze, nevysvětlil. V té době se ovšem už v politice angažoval – konkrétně se chystal na volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých získal mandát poslance. V lednu roku 2014 se pak stal ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) ministrem financí.

Firmu Blakey Finance Limited, která stála na počátku offshorového řetězce, však začal likvidovat podle webu Investigace.cz až na konci roku 2014. Oficiálně zanikla v lednu následujícího roku. O několik měsíců později Babiš na svém facebooku zveřejňuje snímek z bazénu Château Bigaud, kde trávil volné dny po vzoru prezidenta Miloše Zemana v nafukovacím člunu.

V květnu 2015 na půdě poslanecké sněmovny pronesl během hlasování o důvěře vládě Bohuslava Sobotky (dříve ČSSD): „Nemám žádné offshory jak vaši kámoši.“ Až do roku 2016 byl přitom stoprocentním vlastníkem monacké firmy SCP Bigaud, tedy přímého vlastníka luxusních nemovitostí.

Tehdy drtivá většina akcií přešla na jeho ženu Moniku, sám Babiš si nechal podíl pouze 0,1 procenta. Ten držel až do roku 2018, kdy ho rovněž podle Pandora Papers převedl na manželku. Dlouho si ale firmu neudržela – krátce na to přešla pod holding SynBiol, který stará o koncernové nemovitosti včetně středočeské farmy Čapí hnízdo.

Poslední offshorovou firmu, a sice americkou Boyne Holding LLC, pak Babiš nechal podle webu Investigace.cz rozpustit v červenci 2018. Tedy více jak půl roku poté, co s hnutím ANO vyhrál sněmovní volby a usedl do premiérského křesla.

Role Zdeňka Bakaly

„Tihle investigativci byli sponzorování Bakala Foundation.“

I tímto výrokem se premiér Babiš hájil poté, co novináři z webu Investigace.cz uveřejnili informace o tom, že předseda vlády přes síť offshorových firem nakoupil v roce 2009 ve Francii luxusní nemovitosti. Snažil se tak vyvolat dojem, že za analýzou uniklých dokumentů stojí lidé placení miliardářem a majitelem mediálního domu Economia Zdeňkem Bakalou.

Uvedený výrok premiér Babiš uvedl nejdříve v nedělní předvolební debatě v televizní stanici CNN Prima News. Vyjádření pak zopakoval třeba i v soukromém online pořadu Lubomíra Veselého. Argumentoval tím, že nadace Bakala Foundation organizuje školení pro mladé novináře Achillova data. Na něm se podílí i novinářka Pavla Holcová, která se svým týmem uniklé dokumenty analyzovala.

Program Achillova data ale spolupracuje dlouhodobě s různými novináři napříč mediálními domy. Mezi lektory a mentory jsou i novináři Českého rozhlasu, Deníku N, Reflexu nebo slovenského Investigatívneho centra Jána Kuciaka. „Do projektu Pandora Papers nadace nebyla zapojená, ani jsme o něm nevěděli,“ odmítl jakékoliv propojení ředitel Bakala Foundation Václav Pecha.

Na svých stránkách sponzoring od Bakaly odmítají i investigativní novináři: „S Bakala Foundation letos po několikáté pořádáme školení pro mladé novináře. To ovšem neznamená, že je Zdeněk Bakala majitelem nebo sponzorem investigace.cz. Záleží nám na vzdělávání budoucí generace investigativních novinářů a jediná organizace, která se tomu u nás věnuje, je právě Bakala Foundation.“

„Do projektu Pandora papers nadace nebyla zapojená, ani jsme o něm nevěděli.“ Václav Pecha (ředitel Bakala Foundation)

Mezi sponzory Investigace.cz koneckonců Bakala vůbec nefiguruje. Podle informací na webu a ve výroční zprávě projekt finančně podporují následující fondy a iniciativy: Digital Defenders Partnership, fond IJ4EU, iniciativa Open Society Initiative for Europe, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Nadační fond rodiny Orlických a americká vládní organizace National Endowment for Democracy.

„Velký dík za dlouhodobou partnerskou spolupráci a technickou i finanční podporu patří síti Organized Crime and Corruption Reporting Project. Děkujeme za finanční dar firmě General Bytes. Za významnou dlouhodobou podporu a přátelskou pomoc děkujeme firmě Ecomail.cz. Děkujeme také firmě Czech Credit Bureau za podporu naší práce,“ píše se dál ve zprávě shrnující rok 2020.

Načasování kauzy

„Je pět dní do voleb a teď někdo přichází s transakcí, kterou jsem jako podnikatel udělal před 12 lety.“

Načasování celé kauzy. To je další z argumentů, kterými se premiér v kauze Pandora Papers brání. Ta byla zveřejněna krátce před nedělní předvolební debatou Hledá se premiér v televizi CNN Prima News. Daný výrok pronesl v pořadu Xaver Live, kde rovněž tvrdil, že nejde o náhodu.

„Já jsem věděl, že něco přijde. Ono vždycky přišlo. Čapí hnízdo, teď máme na stole toto a střet zájmů, protože já je strašně štvu v tom, že během mojí politické kariéry mi nemůžou nic vytknout. Tohle jsou všechno vymyšlené věci z minulosti,“ prohlásil v pondělí večer v pořadu Xaver Live.

Investigativní novináři však odmítají, že by zveřejnění zjištění plánovali s ohledem na volby. Jejich argumenty? Na projektu Pandora Papers pracovalo několik měsíců více než 600 novinářů z celého světa včetně reportérů z britského deníku Guardian, amerického Washington Post, německého Süddeutsche Zeitung nebo britské veřejnoprávní stanice BBC.

„Tohle datum jsme si nevybrali my. Je to spolupráce novinářů z celého světa. Myslím si, že to, že jsou v Česku nějaké volby, novináře z Filipín, Indie nebo jižní Ameriky absolutně nezajímá,“ odráží kritiku novinářka a zakladatelka Investigace.cz Pavla Holcová.

Stejně mluví i její kolegyně Jelena Cosić z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ). Právě to celý projekt koordinovalo. „Pandora Papers je projekt, který ICIJ vytvořil se 150 mediálními organizacemi ze 171 zemí světa. Pracovalo na něm přes 600 novinářů. Akce začala před dvěma lety a na datu vydání se museli shodnout všichni partneři. V úvahu jsme brali svátky, koronavirová opatření, další reportáže nebo začátek vysílací sezóny,“ uvedla Cosić pro Radiožurnál.

Paralela s dluhopisy

„Já jsem přesvědčený, že to připravili úplně stejní lidé. Pamatujete si dluhopisy?“

Podle Babiše za Pandora Papers stojí stejní lidé, kteří na začátku roku 2017 upozornili na nesrovnalosti kolem nákupu korunových dluhopisů Agrofertu. Premiér nakoupil tyto cenné papíry postupně v letech 2013 a 2014 za zhruba 1,5 miliardy korun. Podle majetkových přiznání ale neměl na jejich nákup dostatek osobních příjmů. Babiš to později vyvrátil s tím, že dané dokumenty neobsahují všechny jeho tehdejší finance.

„Úplně stejná kauza,“ reagoval na zjištění v kauze Pandora Papers předseda vlády v pořadu Xaver Live.

S kauzou korunových dluhopisů ale nepřišel web Investigace.cz, a to ani nikdo z jeho bývalých nebo současných zaměstnanců. Případ otevřel jako první v lednu roku 2017 server Echo24.cz. Ten napsal, že „mezera v zákoně o daních z příjmů pomohla šéfovi státní kasy a majiteli Agrofertu Andreji Babišovi ušetřit desítky milionů korun na daních.“ A upozornil také na to, že na jejich nákup nemusel mít dostatek financí.

Kvůli kauze nakonec Babiš skončil ve vládě Bohuslava Sobotky (dříve ČSSD). Někdejší premiér Sobotka nejprve oznámil, že se rozhodl podat demisi vlády kvůli Babišovým majetkovým poměrům a finančním transakcím. Tehdejší ministr financí Babiš byl podle něj ve střetu zájmů, když mu podléhala finanční správa, která měla nákup dluhopisů vyšetřit. Sobotka nakonec demisi nepodal, což vyústilo v ostrý konflikt s prezidentem Milošem Zemanem. Poté navrhl Babišovo odvolání, což Zeman po průtazích udělal.