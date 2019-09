Vlivný, pěšák a falešný. ‚Jsem vlastenka, otevírám lidem oči,‘ tvrdí jedna z vypátraných trollů

Často šíří proruské a islamofobní dezinformace, nevybíravě útočí na názorové oponenty, a rozvracejí tak diskuze na sociálních sítích. Při cíleném šíření falešných zpráv jsou silnými zbraněmi. Server iROZHLAS.cz tři z nich s pomocí skupiny Českých elfů vyhledal. Konfrontoval vlivného trolla, trolla - pěšáka a falešného trolla. Jak reagovali? Odmítají, že by po internetu roznášeli tzv. fake news, ale tvrdí, že na sociálních sítích šíří pravdu. Praha 6:00 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profily trollů na sociálních sítích. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Když v letošních volbách do Evropského parlamentu triumfoval generál Hynek Blaško, pro běžné novináře bylo nemožné udělat s ním rozhovor. O to víc kandidát SPD, kterého před volbami mohutně tlačily dezinformační servery, mluvil v internetové televizi Raptor TV. Těsně po volebním úspěchu si pochvaloval, že Raptor TV pro něj odvedla „obrovský kus práce“.

Novinářka popsala, jak funguje ruská továrna na fake news. ‚Smrtí mi pak vyhrožovali i přátelé,‘ vzpomíná Číst článek

Blaška zpovídala hlavní tvář on-line kanálu Žarko Jovanovič, klíčová postava spolku Hej, občané provozujícího televizi, podle expertů na fake news jedna z nejvýraznějších tváří české dezinformační scény a proruský aktivista, který sám sebe neváhal označit za „agenta Kremlu“.

V minulosti na sebe Jovanovič opakovaně upozornil: pod záštitou spolku svolal demonstraci proti německé kancléřce Angele Merkelové, těší se také přízni prezidenta Miloše Zemana - účastnil se recepce k 28. říjnu a za Zemanovce neúspěšně kandidoval na pražský magistrát.

Vlivný troll

Na facebooku Jovanovič působí ve skupinách šířících proruské narativy, dezinformace nebo islamofobní a antiimigrantské materiály. Jak upozorňují Čeští elfové – dobrovolníci, kteří trolly odhalují a bojují proti nim – aktivní je v uzavřených skupinách s názvy IvČRN monitoring neziskovek, Stop (zlegalizované) ilegální migraci nebo Rusko - záruka míru a naší svobody s mottem Pro všechny přátele Ruska a jejich spojence. Elfové kvůli tomu Jovanoviče řadí mezi vlivné tuzemské trolly.

Proruský obsah lze nalézt i na Jovanovičově osobním facebookovém profilu, jen v poslední době podpořil německou krajně pravicovou partaj AfD, srovnával také demonstrace hnutí žlutých vest v Paříži s protesty v Moskvě. „Zlý Putin a Rusko vs demokratická EU a Macron, koukněte se sami, co se dělo v Paříži v prosinci, kde byla mainstreamová média, poslušně zalezlá,“ okomentoval například video, které má zobrazovat policejní zásah v Paříži.

Facebookový profil Žarka Jovanoviče | Zdroj: Facebook

O nepokojích televize Raptor TV informovala přímo z Francie, z Ukrajiny zase vysílala o tamních „fašistech“. Jovanovič přitom nikdy neprozradil, odkud médium na svůj provoz bere peníze.

Trollové označení troll pochází původně ze skandinávské mytologie

jde o démonickou bytost: trpaslíka nebo obra

v souvislosti s dezinformacemi se výraz troll používá pro jedince, kteří rozvracejí diskuze, napadají názorové oponenty s cílem je otrávit je, aby raději on-line komunikace zanechali

svým jednáním způsobují radikalizaci debaty, polarizaci společnosti, cílem není přesvědčovat o své pravdě, ale o tom, že pravda neexistuje

podle širší definice jsou trolly i ti, kdo šíří dezinformace

jejich motivace jsou různé, část pracuje za peníze, větší část ale šíří dezinformace a ničí diskuze dobrovolně: z přesvědčení, řeší si tak osobní mindráky nebo hledají uznání

Sám má kvůli neúspěšnému podnikání milionové dluhy, na transparentním účtu spolku Hej, občané, který vysílání financuje, minulý týden leželo jen necelých deset tisíc korun. V obchodním rejstříku navíc chybí výroční zpráva i účetní závěrka. Spolky přitom tyto informace ze zákona musí zveřejňovat.

Raptor TV na svém facebookovém profilu pravidelně zveřejňuje žádost o příspěvky na „necenzurovaná vysílání, jaká v mediálním mainstreamu diváci nenajdou“.

Financování Jovanovič odmítl rozebírat také se serverem iROZHLAS.cz. „Kdybych napsal, že Raptor TV financuje FSB (ruská kontrarozvědka, pozn. red.), uklidnilo by vás to?“ reagoval na dotaz. Popírá, že televizi financuje sám, jejímu vysílání podle svých slov pouze propůjčil obličej a účastní se ho jako dobrovolník.

„Jsem v osobním bankrotu, což je situace, kterou zákon připouští a v kapitalismu také situace, která může běžně nastat a neměla by být dehonestující. Ostatně tato situace již trvá deset let, takže nijak nesouvisí s mojí dnešní aktivitou,“ tvrdí Jovanovič.

‚Příjmů je více‘

Odmítá také, že spolek Hej, občané má zanedbatelný příjem, jak ukazují pohyby na transparentním účtu. Televize vedle Jovanoviče žije i z příjmů, které přes účet nechodí. „Koukněte se na výčet živnostenských listů, kterými spolek disponuje, vezměte v potaz, že mnoho aktivit si hradí členové spolku přímo ze svého a také to, že dárci nemusí být vidět na transparentním účtu, mají nárok na soukromí,“ upozorňuje.

Facebookový profil Žarka Jovanoviče | Zdroj: Facebook

Za trolla, natož vlivného, se Jovanovič nepovažuje. „Ani formální definice trolla jako rozbíječe diskusí není naplněna, protože na cizích vláknech se prakticky nevyskytuji. Místo argumentace dehonestace, útoky na rodinu, sousedy, snaha o moji ekonomickou i lidskou izolaci, prostě klasické zatím ještě ‚soft‘ normalizační metody,“ komentoval zprávu elfů, podle níž naopak k vlivným trollům patří.

Elfové letos v červnu upozornili na nový trend. „V rostoucí míře jsou dezinformační příspěvky vytvářeny domácí extremistickou scénou. Zatímco před rokem jsme velmi často zachycovali falešné profily plné rusismů, nyní roste počet skutečných lidí, občanů Česka, kteří jsou radikalizovaní a šíří dezinformace a proruskou propagandu,“ uvádí ve své červnové zprávě.

Troll - pěšák

Takovým případem je Lucie Vrbová. Dříve se na jejím profilu objevovaly maximálně různé citáty nebo neškodné fotografie. Od loňského roku však žena na facebookových profilech začala šířit dezinformační a nenávistný obsah, často sdílí výrazné grafiky, které si podle vlastních slov neváhá vytvářet sama. Velký ohlas mají její posty například ve skupině Czexit.

Nedávno Vrbová například Evropskou unii na svém profilu přirovnala k nacistickému Německu a kancléřku Angelu Merkelovou k Adolfu Hitlerovi, sdílela grafiku s poslancem ČSSD Jaroslavem Foldynou ve společnosti motorkářů ze skupiny Noční vlci s komentářem: „Ten, co nepřekrucuje historii. Zaprodaná ČSSD vyhazuje zase jednoho vlastence.“

Profil Lucie Vrbové, který si založila po zablokování původního | Zdroj: Facebook

Spolek Milion chvilek pro demokracii zase označila za „poslušné bruselské ovečky“ a jejího předsedu Mikuláše Mináře za „de...a roku, který na všechny s..e“. Na jejích profilech se objevily články z dezinformačních webů Protiproud nebo Megazprávy.

Původní profil Vrbové se 600 sledujícími pod vlastním jménem jí letos v srpnu facebook zablokoval. Přešla proto na profil Luca Vlastenka Klickova, kde má skoro 900 přátel, mezi nimi řadu známých profilů české dezinformační scény jako jsou anonymní Mlsný Buvol nebo Jana Yngland Hrušková. Aktivní je také na ruské sociální síti V Kontakte.

Vytvářet grafiky a šířít je stíhá podle svých slov souběžně se zaměstnáním. „Dá to práci, ale jak jsem psala, jsem vlastenka a není mi lhostejné, co se tady děje,“ tvrdí Vrbová.

‚Stačí otevřít oči‘

Odmítá také, že zdroje jejích informací by byly pochybné. „To si děláte srandu? Facebook není jediné místo, kde se lidé schází. V případě blokace facebooku děláte lidem velmi dobrou službu. Přecházejí na jiný server, kde jsou již vlastenecké skupiny a tam je toho hodně. Stačí jen otevřít oči,“ dodává Vrbová.

Stejně jako Jovanovič odmítá, že by na svých profilech šířila nenávist či dezinformace. „Nikoho nepodněcuji ani nenabádám k trestným činům. Jen lidem otevírám oči,“ napsala serveru iROZHLAS.cz. Facebook jí podle jejího tvrzení profil zablokoval nespravedlivě.

Profil Lucie Vrbové, který si založila po zablokování původního | Zdroj: Facebook

„Pro pravdu ho blokli. Mému příteli například zablokovali všechny profily jen za to, že se zeptal, co je s Robinsonem (britský krajně pravicový aktivista Tommy Robinson, pozn. red.). To se mi nezdá normální, proto bojuji za v této zemi potlačovanou svobodu slova,“ je žena přesvědčena.

Podle mluvčího elfů Bohumila Kartouse není ale pochyb o tom, že Jovanovič i Vrbová trolly jsou. „O faktickém, aktivním zapojení těchto lidí v rámci dezinformační scény svědčí rozsáhlá evidence, a oni dokonce ani nevyvracejí, že by tomu tak nebylo. Paní Vrbová ‚otevírá oči‘ a pan Jovanovič se chytá úzké definice trollingu,“ poukazuje Kartous.

Tenká hranice

Debatovat podle něj lze pouze nad tím, do jaké míry šíří dezinformace účelově. „Je možné, že ani v případě konkrétních jednotlivců neexistuje přesná hranice mezi jejich vírou a snahou z podobné činnosti benefitovat. Když už ne jinak, pak alespoň produkcí dopaminu a posilováním iluze o svém vlivu. Mesiášský komplex ‚nositelů světla‘ u nich může vygradovat až v představy o snaze ‚systému‘ je perzekvovat, byť je těžké určit, co z toho je myšleno vážně a co je pouhá snaha vydávat se za mučedníky,“ míní Kartous.

Analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca upozorňuje, že určit, kdo je a není troll, bývá obtížné. „Pro odlišení může pomoci pohled na profil dotyčného. Řada profesionálních trollů ho má prázdný nebo využívá jednoduše fotky stažené z internetu. Nejčastěji pohledných mladých žen, které automaticky přitahují pozornost. Zatímco pokud vidíme profil, který má z hlediska obsahu určitou historii: fotky z dovolené, hodnocení restaurací, skutečné sociální vazby, můžeme usoudit, že jde o reálného člověka se specifickým světonázorem a přístupem ke komunikaci,“ radí odborník.

Falešný profil

Téměř jistě falešný je profil Martina Doktoríková s úvodní fotografií svůdné mladé dívky, staženou z fotobanky. Nasbíral pět tisíc přátel, přitom podle elfů slouží pouze jako klon stránky Zastavme zloděje, který zvyšuje dosah jejích příspěvků.

Jen v poslední době sdílel profil islamofobní příspěvky, posty na podporu prezidenta Miloše Zemana převzaté ze stránky do skupin Podpořme referendum o vystoupení ČR z EU konané v roce 2018 nebo pro Přátelé, kterým se líbí Andrej Babiš. Odkaz na článek o financování spolku Milion chvilek pro demokracii okomentoval správce účtu výrazem „z...i“.

Ukázka z falešného profilu Martina Doktoríková | Zdroj: Facebook

V dalším sdíleném příspěvku zase tvrdí, že německá kancléřka Angela Merkelové chce z Česka udělat odkladiště migrantů. Nechybí ale ani třeba snímek mladé dívky ve vyzývavé poloze s komentářem: Kdo mě vezme na dovolenou?

Podle elfů má přitom profil Martina Doktoríková silné vazby na dezinformační scénu, materiály stránky Zastavme zloděje hojně sdílí do proruských skupin a před volbami do Evropského parlamentu podporoval pozice kandidáta SPD Hynka Blaška, který nakonec uspěl. Server iROZHLAS.cz provozovatele profilu oslovil, na dotaz však dosud nikdo nereagoval.

Rozvracení diskuzí

Nejhorší škody trollové podle expertů páchají tím, že rozvracejí veřejnou debatu. „Může to znít příliš abstraktně, ale za posledních dvacet let se diskuze o politice přenesly z hospod na internet, a pokud většina společnosti ztratí chuť zapojovat se do debat, máme problém,“ varuje odborný asistent Katedry politologie Masarykovy univerzity Miloš Gregor.

Podle Máci jdou však někteří trollové ještě dál - neváhají diskutující dehonestovat nebo zastrašovat. „Hrozbou je i plošné zvýšení agresivních nálad jako důsledek činnosti trollů. Objevuje se tak potenciál pro vznik dalších Jaromírů Baldů (senior odsouzený za to, že vykolejil dva vlaky, pozn. red.). Ostatně fenomén tzv. samoradikalizace na internetu je i velkou výzvou pro bezpečnostní složky, jelikož ji lze jen velmi těžce detekovat,“ poukazuje expert.

Fotogalerie (5)







Většina českých trollů šíří dezinformace z vlastního přesvědčení, říká šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Jan Cemper. „Těch placených je málo, ačkoliv i v českém prostředí jsou. K vlastnictví trollí farmy se de facto přiznal majitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Teď nedávno na profilu Andreje Babiše někdo vložil příspěvek i s pokyny, jak má diskusní příspěvek vypadat,“ poukazuje Cemper.

Existenci trollí farmy nedávno prokázala ruská novinářka Ljudmila Savčuková, které se v Petrohradu podařilo proniknout mezi profesionální trolly. Jejich práci sledovala dva a půl měsíce. Mezi profesionálními trolly podle Savčukové převažují mladí lidé. Během dne mají za úkol vydat několik oslavných příspěvků třeba na twitteru. Více práce se ale podle Savčukové zaměřuje na očerňování oponentů. Trollí farma sebe sama prezentuje jako internetovou výzkumnou agenturu.