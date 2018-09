ŽIVĚ: Fake news jako lež, nebo svoboda slova? Debatují Kazma, Neff, Fridrichová, Gregor a Špok

Debatují novinářka Nora Fridrichová, publicista a spisovatel Ondřej Neff, producent a mystifikátor Kazma, politolog Miloš Gregor a psycholog Dalibor Špok. Moderuje opět Michael Rozsypal.

Během diskuse Českého rozhlasu Plus zazní i tyto otázky: Ohrožují falešné zprávy demokracii? A je boj proti dezinformacím cenzurou?

V Česku probíhá informační válka, jsme testovací laboratoří Ruska, přiznává brigádní generál Řehka Číst článek

Zájemci mohou přijít do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Vstup na debatu je zdarma. Pokud zrovna nemáte čas, můžete debatu poslouchat v přímém přenosu na Českém rozhlasu Plus. Nebo si pustit výše video z facebooku.

A pokud byste si chtěli vyzkoušet, jaké to je šířit falešné zprávy, zahrajte si hru serveru iROZHLAS.cz. Na výsledky celé této hry, do které se zapojilo přes 8500 lidí, se můžete podívat zde.

Jednou za dva až tři měsíce vyjíždí Český rozhlas Plus do jednoho z krajských měst a diskutuje o aktuálních a palčivých otázkách. Veřejnost má příležitost setkat se a vyměnit si názory s atraktivními hosty. Publikum se od začátku debaty stává její aktivní součástí, diváky po celou dobu zapojujeme do diskuse.

Český rozhlas Plus tak nabízí střet myšlenek a úhlů pohledu. Události a problémy dnešního světa a naší společnosti zasazuje do kontextu. Neklouže po povrchu, ale jde do hloubky a snaží se objevit nové obzory.