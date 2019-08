Čína a Írán se od Ruska učí, jak dělat dezinformační kampaně, říká expert na fake news Kalenský

Jakub Kalenský je expert na boj proti fake news. O postupech autorů dezinformací dokonce vypovídal před americkými kongresmany. Analytik think tanku Atlantic Council pro Radiožurnál vysvětluje, jak dezinformace funguje i jak jí nepodléhat. Hrozí nám i jiné než ruské dezinformační kampaně? A dají se fake news dohledat? Praha 13:11 25. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jedním z velkých problémů celé Evropy i Spojených států je nedostatek hloubkových průzkumů, které se ptají, kolik lidí věří propagandě. „Na Ukrajině, kde tyto průzkumy dělali, vám 99 procent lidí řekne, že nevěří ruským médiím – ale pak zjistíte, že věří dezinformacím,“ vysvětluje analytik v pořadu Host Lucie Výborné.

Proto v rámci Evropské unie vznikla iniciativa, která zjišťuje, kde se dezinformace vzala a kudy se šíří. „Nedokážeme o moc víc než upozorňovat na to, co se děje. Sledujeme ruský předobraz – a jak následně proniká do dalších jazyků.“

„To, co je v neděli u nich na propagandistické státní televizi, vidíte v průběhu týdne na desítkách až stovkách webů po celé Evropě.“ Důkazy o ruském působení získávají díky ruským investigativním novinářům nebo uniklým materiálům.

Očkování proti dezinformaci

Na webové stránky EU vs Disinfo spolu se spřátelenými organizacemi umisťují dezinformační případy. „Teď je tam okolo šesti tisíc článků nebo výroků, které jsme nakoukali a načetli. Lze tam dohledat, kdy a kde která dezinformace vznikla nebo jaké fake news se v únoru 2016 šířily o Baracku Obamovi,“ vysvětluje Kalenský.

Cílem bylo navyšovat povědomí o tom, co dezinformace způsobují. „Nemůžeme psát zákony ani tlačit na sociální sítě. Jen jsme dokumentovali a komunikovali, co ta hrozba je. Díky tomu se začalo o fake news více mluvit, novináři se dozvídají, jak dezinformační kampaň pracuje.“

Také vlády díky iniciativě vědí, jaká dezinformace se blíží – a snaží se očkovat publikum, aby jí nepodlehlo. Kalenský jako vystudovaný rusista pracuje jako expert na ruskou propagandu. Ta ale není jediná. „Něco by se mělo dělat ohledně čínské dezinformační kampaně, ti se rychle učí od Ruska. Aktivní začíná být také Írán,“ upozorňuje.