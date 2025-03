Fakulta potřebuje personální změny. Za rok, co jsem odvolal Ševčíka, se nic nezměnilo, říká rektor VŠE

Zdánlivě nekonečný příběh odcházení Miroslava Ševčíka z vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) se podle všeho uzavírá. Ševčík v pátek skončil ve funkci proděkana pro ekonomiku. Jako důvod uvedl údajný politicky a ideově motivovaný nátlak ze strany rektora školy Petra Dvořáka. „Paní děkanka měla záměr Ševčíka odvolat, aby tomu předešel, tak rezignoval,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál rektor VŠE Petr Dvořák. Rozhovor Praha 19:09 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík (vpravo) obvinil rektora VŠE Petra Dvořáka z nátlaku | Foto: René Volfík, Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas, iROZHLAS.cz

Miroslav Ševčík se celé měsíce, respektive roky bránil opustit vedoucí funkce na fakultě. Potom, co jste ho odvolal z pozice děkana, se ujal role proděkana. Víte něco o tom, proč se rozhodl odejít právě teď?

Ten důvod byl asi v tom, že podle mých informací paní děkanka měla záměr ho z této funkce odvolat a on, aby tomu předešel, tak zvolil tento krok a sám rezignoval.

Pan Ševčík sám zdůvodnil svůj krok údajným nátlakem z vaší strany. Podle něj byl neoprávněný, neadekvátní a diskriminační. Co vy o tom soudíte?

Já k tomu mohu říct, že všechno to, co jste vyjmenoval, je absolutní nesmysl. Bohužel jeho působení mělo dlouhodobě na fakultu negativní dopad, zejména v personální oblasti, ze které se to samozřejmě potom přesouvá do takových těch konkrétních věcí kolem akreditací apod.

Já jsem akorát na tyto věci upozorňoval. On to nazývá, že to byl nátlak, ale to je problém v tom, že já ve své pozici tuto situaci nemohu přehlížet a musím ji řešit.

Když jste tedy zmínil ty akreditace, tak v jakém stavu je teď národohospodářská fakulta? Pokud vím, tak Národní akreditační úřad jí odebral akreditaci ke jmenování profesorů ekonomie. O jinou, tuším, že v oboru hospodářská politika, ani nepožádala.

Ano, to je přesně ten dopad, který to má.

Protože pro to, aby se mohla fakulta ucházet a získat takové akreditace, tak je samozřejmě na prvním místě zapotřebí, aby bylo adekvátní personální zabezpečení. A toto jsou právě důsledky, které má působení pana docenta na fakultě, protože ta personální situace se zhoršila a bohužel musím říci, zatím se nelepší.

Zůstává ve vedení katedry

To znamená, že si nemyslíte, že s odchodem Miroslava Ševčíka z vedení na fakultě se změní něco zásadního, že se třeba ohledně těch akreditací situace zlepší?

Věřím tomu, že to může nastat. Akorát bych chtěl zdůraznit, že podle informací pan docent Ševčík stále zůstává jako vedoucí jedné z klíčových kateder. Ze školy úplně neodchází. Aspoň pokud by tomu tak bylo, tak o tom já zatím nejsem informován.

Ano, proto jsem říkal, že odchází z vedení fakulty, tedy z pozice proděkana. To znamená, že na té katedře ještě zůstává a má ještě stále vliv, dejme tomu třeba v akademickém senátu?

Ano, má. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že to nelze spojovat jenom konkrétně s jeho osobou. Podle mého názoru je potřeba, aby se změnila atmosféra na fakultě a řada dalších věcí. Což je nezbytné k tomu, aby se fakulta opět dostala na úroveň, na kterou dlouhodobě tlačím, že by měla být.

To znamená, že jste skeptický k tomu, že se podaří v nějaké dohledné době situaci na fakultě zásadně změnit a zlepšit?

Já bych to neoznačil, jako že jsem skeptický. Ale musím konstatovat, že za ten více než rok, když jsem odvolal pana děkana z funkce, tak se bohužel ta situace na fakultě nezměnila k lepšímu.

Je potřeba vidět, že se rok opět svým způsobem ztratil právě mimo jiné z toho důvodu, že se situace nezměnila právě kvůli tomu, že on zůstal v rolích, ve kterých zůstal. A tam je potřeba skutečně vidět, že asi bez těchto personálních změn se ta situace změnit nemůže.

To znamená, že by třeba mohl být odvolán právě i z té funkce, o které jste mluvil, tedy vedoucího jedné z těch vlivných kateder?

Nechci takto zasahovat do pravomocí orgánů fakulty, ale pokud bych se měl ohlédnout za tím rokem, tak já stále opakuji, že na fakultě je potřeba změnit celkové klima a praktiky, které tam jaksi zaváděl odvolaný pan děkan. Ty bohužel fakultu přivedly do situace, kdy personální situace není dobrá a je potřeba právě to změnit.

A je slučitelné s tou rolí, kterou ještě stále pan Ševčík na fakultě má, to, že působí jako ekonomický poradce jedné ze stran kandidujících do Sněmovny, tedy Trikolory?

Dlouhodobě říkám, že politické působení vrcholných představitelů veřejné školy není úplně nejlepší. Ale zase buďme realističtí v tom, že i na ostatních školách se taková situace může stát.

Takže to není zásadní překážka z vašeho pohledu?

To zásadní zkrátka není. Nicméně pokud jste se ptal, tak já si dost dobře neumím představit, že on může situaci na konkrétní katedře změnit výrazně k lepšímu.