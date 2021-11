Ředitel Fakultní nemocnice Brno: Ochota lidí znovu se obětovat na covidových jednotkách je menší

Epidemická situace se v Česku dále zhoršuje. V pátek laboratoře odhalily 22 396 lidí s pozitivním testem na covid-19. Podle statistik ministerstva zdravotnictví je to nejvíce od začátku epidemie a přibývá také hospitalizací. „Personál je vyčerpaný a ochota lidí znovu a znovu se obětovat na covidových jednotkách je podstatně menší,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Rozhovor Brno 12:18 20. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři jsou vyčerpaní, a to nejen v brněnské nemocnici. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ředitel brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny v pátek v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdil, že je u nich situace dramatická. Tak jak to vypadá u vás? Jak to zvládáte? Jak byste to popsal?

Situace určitě není dobrá, protože v nemocnici máme více než 170 pacientů s covidem-19. Třicet pět z nich potřebuje intenzivní péči. To významným způsobem narušuje normální chod nemocnice, péči o další pacienty. Čili situace rozhodně není dobrá.

Jaký je průměrný věk pacientů s covidem-19, kteří u vás leží, a kolik z nich má, nebo nemá očkování? Jak je to třeba s těmi 35 pacienty, kteří, jak jste říkal, potřebují intenzivní péči?

Jsou to v podstatě dvě skupiny pacientů. Jednak jsou to starší lidé nad 65, nad 75 let, kteří se očkovali v jarních měsících a nestihli ještě třetí dávku. Dále je to skupina lidí mladších 50 let, kteří očkováni nejsou. Samozřejmě významně převažují ti neočkovaní nad očkovanými.

Máte teď dostatek personálu, abyste se o všechny pacienty mohli postarat?

To je to, co jsem říkal na začátku. Musíme přesouvat personál z normálního provozu na provoz covidový, což není dobře, protože pak lidé třeba podstatně déle čekají na operaci zad, na výměnu kloubu, na další typy zákroků. Není to něco, po čem by člověk toužil.

Budete omezovat neakutní péči?

To už se stalo. To už jsem říkal asi před 14 dny, kdy už musíme omezovat neakutní péči, protože personál je samozřejmě vyčerpaný a ochota lidí znovu a znovu se obětovat na covidových jednotkách je podstatně menší, než třeba před půl rokem.