Ředitel Fakultní nemocnice Brno Kraus rezignoval. Na jeho post vypíše ministerstvo výběrové řízení

Ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus rezignoval. V tiskové zprávě to ve středu uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Kraus skončí na svou žádost k 30. listopadu. Ředitelem byl 12 let, po letech pracovního nasazení se chce věnovat rodině. Aktualizováno Brno 8:26 30. října 2019

„Prostě jsem se tak rozhodl,“ řekl Roman Kraus, který nechtěl říct, zda rezignaci zvažoval dlouho.

Některá média v posledních dnech uvedla, že Kraus by měl být v příštím roce kandidátem ODS do Senátu v brněnském volebním obvodu. Kraus to nepotvrdil ani nevyloučil, nechtěl to blíže komentovat.

Ministerstvo vypíše na místo nového ředitele výběrové řízení. Do doby, než vybere Krausova nástupce, bude nemocnici řídit náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku Alena Tobiášová.

Fakultní nemocnice Brno má 6100 zaměstnanců a roční obrat zhruba osm miliard korun, uvedl její mluvčí Pavel Žára. V Brně jsou dvě fakultní nemocnice zřizované ministerstvem.

Letos rezignoval i ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Martin Pavlík, nemocnici vedl do konce července. Poté ho nahradil Vlastimil Vajdák, který dříve působil v managementech nemocnic v Uherském Hradišti a ve Zlíně.

Stejně tak letos rezignoval ředitel Masarykova onkologického ústavu a senátor Jan Žaloudík, od července ústavu šéfuje onkolog Marek Svoboda.

Počátkem roku skončil v Psychiatrické nemocnici Brno dlouholetý ředitel Marek Radimský, novým ředitelem se stal dlouholetý pracovník nemocnice a primář oddělení Pavel Mošťák.