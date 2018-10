Ředitel ostravské nemocnice Machytka rezignoval. Ministr Vojtěch rozhodnutí vítá

Ředitel spory zmítané Fakultní nemocnice Ostrava Evžen Machytka se ve čtvrtek rozhodl rezignovat na funkci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) rozhodnutí vítá. Machytka odchod z čela největší nemocnice v Moravskoslezském kraji zdůvodnil snahou o uklidnění situace v nemocnici a otupení hran v komunikaci s přednosty nemocnice, lékařskou fakultou, odbory, městem i krajem. Ostrava 14:07 25. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evžen Machytka a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Alexandr Satinský | Zdroj: MAFRA/Profimedia

„S cílem uklidnit situaci kolem Fakultní nemocnice Ostrava a otupit hrany v komunikaci s přednosty nemocnice, lékařskou fakultou, odbory, městem a krajem se ředitel nemocnice Evžen Machytka rozhodl odstoupit z funkce ředitele nemocnice,“ napsalo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě s tím, že chce Machytka svým krokem umožnit konstruktivní dialog všech zúčastněných stran.

„Věřím, že můj odchod z čela nemocnice vyřeší tuto patovou situaci, jejíž pokračování by pouze dále poškozovalo fakultní nemocnici v očích veřejnosti. To rozhodně nemohu připustit a nechci nemocnici vystavovat dalším negativním mediálním výstupům kvůli mé osobě,“ okomentoval krok Evžen Machytka. Stojí si za tím, že při řízení nemocnice nepochybil. Připustil ale, že při nedávném odvolání přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Ondřeje Šimetky měla z jeho strany „proběhnout lepší komunikace“.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jeho rozhodnutí vítá. Machytka podle něj v nemocnici nastartoval řadu pozitivních změn. Také on ale komunikaci posledních personálních změn ze strany Machytky kritizuje.

Novým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava bude Evžen Machytka, dosud pověřený vedením Číst článek

„Bohužel pan ředitel nezvládl komunikaci posledních personálních změn směrem k významným partnerům nemocnice, jakými jsou například fakulta, odborná společnost či odbory, a nemocnice se tak dostala do izolace. Věřím, že tento krok celou situaci zklidní a bude možné se opět zaměřit na to nejdůležitější, a to je péče o pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Machytku v čele nemocnice dočasně nahradí Petr Vávra, současný náměstek ředitele pro vědu a výzkum. Ministr zdravotnictví ho k 29. říjnu jmenuje ředitelem nemocnice do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Konkurz bude vypsán v nejbližší době.

Konec přednostů

Machytka ve FNO v únoru nahradil tehdy odvolaného ředitele a někdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka, kterého odvolal ministr Vojtěch. Po Machytkově příchodu funkci nečekaně opustil přednosta chirurgické kliniky Igor Penka.

Proslýchalo se, že k tomu byl přinucen. Ve funkcích pak skončili i přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček, přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková a přednosta interní kliniky Arnošt Martínek. Napjaté vztahy navíc panovaly i mezi nemocnicí a lékařskou fakultou.

Kritika vedení nemocnice vyvrcholila po odvolání přednosty gynekologicko-porodnické kliniky Ondřeje Šimetky. Proti této personální změně se ohradili zaměstnanci, odbory, studenti i politici.