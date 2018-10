Ministr Vojtěch řeší spory ve Fakultní nemocnici Ostrava. Lékaři píší v petici o ‚atmosféře strachu‘

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řeší v Ostravě situaci kolem tamní fakultní nemocnice a lékařské fakulty. Jednat bude s primátorem Tomášem Macurou (ANO) a hejtmanem Ivo Vondrákem (ANO). Přes tři desítky z nich proto ve čtvrtek podepsaly petici, podle níž je narušena důvěra v současného ředitele Evžena Machytku. Praha 9:57 19. 10. 2018 (Aktualizováno: 11:33 19. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Někteří přednostové, primáři a jejich zástupci jsou děním v nemocnici znepokojeni. Chtějí, aby byla v nemocnici odstraněna atmosféra strachu a nejistoty. Petici mimo jiné zaslali i moravskoslezskému hejtmanovi Ivo Vondrákovi (ANO). Sám Machytka situaci vnímá jako vyhrocenou jen z některých stran.

Lékaři žádají změnu způsobu chování managementu nemocnice. Ostřejší jsou odbory, které volají přímo po změně ve vedení nemocnice. „Jestli ministr ředitele neodvolá, tak se bude pokračovat v bouřích,“ řekla předsedkyně nejsilnější odborové organizace v nemocnici Zuzana Sargová.

Podle ní je situace ve zdravotnickém zařízení vypjatá a zaměstnanci očekávají změnu v čele nemocnice. „Není žádná důvěra v současného ředitele, sliby nedodržel. Pokud by tu zůstal, tak opravdu nevím, jak by se ta důvěra obnovovala,“ upozornila s tím, že hrozí odchody zaměstnanců, zůstane-li vedení stejné.

„Rostoucí napětí v této nemocnici, atmosféra strachu, nejistoty a personální politika ředitele nemocnice Evžena Machytky je (petenty) velmi trápí. Jejich obavám rozumím,“ řekl hejtman Vondrák. Domnívá se, že nemocnice potřebuje krizové řízení, které situaci stabilizuje. „Tento názor budu při jednání s panem ministrem prosazovat. Pojem krizového managementu je často využíván ve spojitosti s válečnými konflikty. Mrzí mě, že to došlo tak daleko a ve Fakultní nemocnici Ostrava už se válčí.“

Machytka ale tvrdí, že je i významná skupina zaměstnanců, která mu stále vyjadřuje podporu, o čemž podle něj svědčí i dopis ministrovi, který zakrátko podepsalo téměř 150 zaměstnanců napříč všemi profesemi. „Této podpory si vážím a chci svou práci dělat co nejlépe i v těch horších časech,“ podotkl.

Změna vedení

Po únorové změně vedení Fakultní nemocnice Ostrava, kdy někdejšího ředitele a bývalého sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka nahradil Machytka, bylo odvoláno několik přednostů.

Ve funkcích skončili přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček, přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková a přednosta interní kliniky Arnošt Martínek a před několika dny i přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Ondřej Šimetka, jehož odvolání vedení nemocnice zdůvodňovalo manažerským selháním. Jeho odchod zvedl vlnu nevole. Kritizovaly jej odbory i zaměstnanci nemocnice, politici i někteří odborníci či studenti Lékařské fakulty. V petici jeho návrat požadují i pacienti.

Šimetka by se do funkce zřejmě mohl vrátit. Jeho návrat by měl údajně schválit přímo ministr s rektorem Ostravské univerzity Janem Latou.

„To, jaká vlna se zvedla ze strany pacientů, kolegů i ostatních přednostů je strašně zavazující a potěšující. Pro nemocnici to může být nový stimul, byť to co se stalo, je strašné. Přednostové ale ukázali, že se umí sjednotit a že jim strašně záleží na tom špitále,“ řekl Šimetka.

Přednostům nemocnice podle něj není jedno, že před půlrokem pracovali ve funkční nemocnici a teď jsou v zařízení se spoustou problémů.