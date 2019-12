‚Byli přátelští a veselí.‘ Kolegové vypsali sbírku pro rodiny obětí střelce z Ostravy, přišlo přes 400 tisíc

Dva muži, kteří zemřeli při útoku v ostravské nemocnici, byli příslušníci Vězeňské služby. Oba byli ženatí a měli děti. Jejich kolegové vypsali veřejnou sbírku, která potrvá dva měsíce. Za první dva dny fungování poslali lidé na transparentní účet více než 400 tisíc korun. Praha 18:11 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sbírky organizuje i ostravská fakultní nemocnice, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava nebo porubská Základní Škola Ivana Sekaniny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Peněžní podpora poputuje k rodinám pozůstalých po dvou příslušnících Vězeňské služby, kteří zahynuli během útoku střelce v čekárně traumatologického oddělení v ostravské nemocnici.

Devětačtyřicetiletý Petr L. doprovázel v den střelby do fakultní nemocnice svou dceru a jakmile začala střelba, chránil ji vlastním tělem, čímž jí zachránil život. U vězeňské služby sloužil přes čtrnáct let, a to jako strážný oddělení vězeňské stráže. Zanechal po sobě ženu a dvě dcery.

Při útoku přišel o život také devětatřicetiletý Petr Š. „Sloužil u Vězeňské služby ČR od 15. 12. 2010 jako strážný – řidič oddělení vězeňské stráže. Byl vždy přátelský, spolehlivý, v pracovním kolektivu a mezi kolegy velmi oblíbený a veškerý svůj volný čas věnoval své milované rodině a v posledním období i stavbě nového rodinného domu,“ píše se v oficiální zprávě vězeňské služby. Se svou manželkou, která pracuje v ostravské nemocnici jako lékařka onkologického oddělení a o níž zpráva uvádí, že denně bojuje o životy druhých, měl devítiletého syna.

Vězeňská služba oba popisuje jako přátelské a spolehlivé členy pracovního kolektivu a uvádí, že sbírkou chtějí její organizátoři vyjádřit plnou podporu pozůstalým rodinám.

Veřejné sbírky na pomoc pozůstalým rodinám Veřejná sbírka Vězeňské služby ČR: číslo účtu: 4200555535

kód banky: 6800

variabilní symbol: 150220

Konec sbírky: 15. února 2020 Veřejná sbírka Fakultní nemocnice Ostrava: číslo účtu: 73030761/0710

Konec sbírky: 31. března 2020 Veřejná sbírka VŠB-TUO číslo účtu: 291463872/0300

Konec sbírky: 31. března 2020

Termín předání

Jak řekla redakci iROZHLAS.cz mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová, vybrané peníze by se měly k rodinám dostat ihned po konci sbírky. O konkrétním termínu a způsobu předání peněz však zatím rozhodnuto nebylo. „Peníze budou rozděleny rovným dílem a k rodinám dostanou nejspíš hned po ukončení sbírky. Předpokládáme, že předání proběhne podobně jako v případě předchozí sbírky pro pětiletou Adélkou, kdy v nejbližším termínu generální ředitel Vězeňské služby předal rodině šek s přesnou sumou,“ uvedla mluvčí. Za první dva dny přišlo na uvedený transparentní účet 416 tisíc korun.

Veřejná sbírka probíhá ve spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky a s podporou ministryně spravedlnosti Marie Benešové (ČSSD), předsedy podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petrem Sadovským (ANO) a členkou podvýboru Andreou Babišovou (ANO). Zahájena byla v pondělí 16. prosince, termín ukončení je stanoven na 15. února 2020. Na transparentní sbírkový účet může přispívat každý.

Nejedná se o jedinou probíhající sbírku vztahující se k tragické události v Ostravě. Účet na pomoc pozůstalým již zřídila ostravská fakultní nemocnice, na jejímž účtu bylo ve středu 18. prosince více než 4,3 milionu korun. Pomoc organizuje i Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, která do středy vybrala 291 tisíc korun, nebo porubská Základní Škola Ivana Sekaniny, která chce podpořit rodinu Petra L., který vlastním tělem chránil svou dceru. Peníze obětem a zraněným přislíbila i zastupitelstva Ostravy a kraje.